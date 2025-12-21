Yeni Şafak
Türk firmaları kapıyı açtı: Afrika'daki savunma buluşması büyüyor

17:1621/12/2025, Pazar
AA
BAMEX'25 Afrika kıtasında sektörün önemli buluşma noktalarından biri haline gelecek.
İlk kez yalnızca Türk savunma sanayisi şirketlerinin katılımıyla Mali'de düzenlenen Bamako Expo Fuarı (BAMEX'25) Afrika kıtasında sektörün önemli buluşma noktalarından biri haline gelecek.

Mali Cumhurbaşkanlığı ve Sivil Güvenlik Bakanlığı himayesinde, Türk firması Prontaron Savunma Sanayi Organizasyon ve Dış Ticaret Ltd. Şti. (The Peak Defense) tarafından 11-14 Kasım'da gerçekleştirilen savunma sanayi fuarı, 25'ten fazla ülkeden, 90'ın üzerinde üst düzey karar verici askeri delegasyonu ağırladı.


⁠BAMEX'25, bölgenin ilk ve tek savunma sanayi fuarı olarak ilk yılında 150 milyon doların üzerinde ihracat potansiyeline ulaştı. ⁠Günlük 1200'den fazla ziyaretçiyi ağırlayan BAMEX'25, yoğun talep nedeniyle 2026 yılında yeni formatıyla düzenlenecek. İlk yıl iki gün fuar, iki gün Demo Day şeklinde yapılan BAMEX'25'te, gelecek yıl fuar süresi dört güne çıkarılacak.

BAMEX Yönetim Kurulu Başkanı Harun Saraç, fuara katılan Türk firmaların elektro-optik sistemler, haberleşme ve sınır güvenlik sistemleri, balistik ürünler, silah, mühimmat, dron sistemleri, insansız hava araçları, taktik tekstil ürünleri gibi bir dizi farklı ürünü sergilediğini söyledi.


Saraç, Türk savunma sanayisinin kaliteli ürün, zamanında teslimat ve maliyet etkin çözümlerle kıtadaki ihtiyaçları karşılamada önemli bir yerde konumlandığını belirtti.


İlk fuara gösterilen ilgi dolayısıyla gelecek yıl etkinlikte yeniliklere gideceklerini anlatan Saraç, "BAMEX'26, ilkinin 3-4 katı büyüklükte olacak. Çin, Rusya, Hindistan, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Azerbaycan ve Avrupa'dan bir çok ülke pavilyonlar halinde fuara katılmak istediklerini bildirdiler. Türkiye'den katılım da artacak. Fuarın ikincisinde çok farklı ürün gruplarını da göreceğiz. Bu anlamda ürün çeşitliliği de artacak." dedi.

Türkiye'nin pozitif algısı pekişti

Fuarın ve Türkiye'nin Afrika açılımının stratejik önemine ilişkin birçok analiz yazıldığına dikkati çeken Harun Saraç, şunları kaydetti:

"Mali’nin ilk kez ev sahipliği yaptığı böylesi kapsamlı bir organizasyonun The Peak Defense çatısı altında yapılıp organize edilmesi çok önemli. Türkiye, artık yalnızca siyasi ve ekonomik alanlarda değil, özellikle savunma sanayinde de güvenilir ve tercih edilebilir bir ortak olarak öne çıkıyor.

Türkiye'nin, Afrika özelinde, kıta ülkelerinin savunma sanayisini pekiştirici ve devletlere yeni ve son teknolojik çözümler sunarak onları daha güçlü hale getirdiği değerlendiriliyor. Fuarla birlikte, Türkiye için Afrika'nın gelecek dönemde kalkınmasında ve istikrarında önemli inisiyatif almış bir ülke algısı kıta kamuoyunda pekişti."




#Türk savunma sanayisi
#Mali
#Bamako Expo Fuarı
#BAMEX'25
#Afrika
