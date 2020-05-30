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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Saatlerin yurda girişine sınırılama

Avrupa Birliği (AB) menşeli olmayan saat cinsi eşyanın serbest dolaşma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlükleri belirlendi.

Haber Merkezi DHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Ticaret Bakanlığının Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük Genel Tebliğine (Gümrük İşlemleri) göre, saatlerde serbest dolaşma giriş işlemleri Ankara, Antalya, Erenköy, İzmir, İzmit ve Muratbey gümrük müdürlüklerinde yapılabilecek.

AB menşeli olmayan, 91.01 ve 91.02 tarife pozisyonlarında yer alan kol, cep saatleri, zaman ölçen sayaçlar dahil diğer saatler, zarfları kıymetli metaller veya kıymetli metallerle kaplama metallerden olan saatler, zaman ölçen sayaçlı olsun almasın elektrikle çalışan kol saatlerinin serbest dolaşma giriş işlemleri 6 gümrük müdürlüğünde gerçekleştirilebilecek.
Tebliğde;

"Ancak,

a) Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen veya 4458 sayılı Kanunun 135 ve 168 inci maddeleri kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkarıldıktan sonra tekrar geri getirilen,

b) Miktar ve kullanım alanı itibarıyla ticari nitelik arz etmeyen,

bu Tebliğ kapsamındaki eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri, geldiği yetkili gümrük idaresinden gerçekleştirilir" denildi.

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