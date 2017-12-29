Sabancı, yeni nesil için düğmeye bastı

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, artık sadece “Türkiye’nin Sabancı’sı” değil, “Yeni Neslin Sabancı’sı” olacaklarını belirterek, “Ortaya koyduğumuz yeni vizyona katkıda bulunacak sanayi 4.0 uygulamalarından, kompozit gibi yeni iş kollarına her türlü fırsatı önümüzdeki dönemde değerlendireceğiz” dedi. Güler Sabancı, topluluk çalışanlarına yönelik yayımladığı yeni yıl mesajında, 2017’de, küresel ve bölgesel ölçekte siyasi ve toplumsal gerginlikler devam ederken, ekonomide umut verici gelişmeler yaşandığını kaydetti.

Önümüzde 3 fırsat var

Türkiye ekonomisinin, 3. çeyrekte son 6 yılın en hızlı büyümesini kaydettiğine dikkati çeken Sabancı, “Bu, rakam OECD ülkeleri içinde en hızlı büyüme oranı olarak kayıtlara geçti. Bu rakam hepimiz için umut vericidir ancak tüm göstergelere yansıyarak sürdürülebilir bir zemine oturması hepimizin önceliği olmalıdır. Bu noktada, küresel rekabette öne geçmek için ülke olarak önümüzde üç önemli fırsat görüyoruz; teknoloji, dijitalleşme ve eğitim. Bu üç fırsatın da kazananı olmak için enerjimizi ortak hedeflere odaklanmak, ihtiyaç duyulan iklimi yaratmak ve bugünden adım atmak gerekiyor. Dünyanın içinden geçtiği ve iç içe geçen bu süreçte tüm ülkeler bu üç temel konuda yolunu bulmaya çalışıyor” değerlendirmelerini yaptı.

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