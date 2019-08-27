Ekonomi Sabancı Yünsa hisselerini satıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sabancı Yünsa hisselerini satıyor

Sabancı Holding, Yünsa'daki hisselerinin tamamının satışı için şirket yöneticilerini yetkilendirdi. Sabancı Holding'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, şirket Yönetim Kurulu'nun 29 Ağustos tarihli toplantısında, şirket portföyünde yer alan 16 milyon 878 bin 507 TL nominal değerdeki 1 milyar 687 milyon 850 bin 700 adet Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ait hisse senetlerinin tamamının satılmasına karar verildiği belirtildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak

Açıklamada, satış işlemleriyle ilgili olarak hisse alım ve satım anlaşması ile anlaşmaya ek dokümanlar ile belgeleri ve devre ilişkin sair dokümanları şirket adına imzalamaya ve devir için gerekli her türlü işlemleri gerçekleştirmeye, Üst Yönetici (CEO) Cenk Alper ile Çimento Grup Başkanı Tamer Saka'nın diledikleri bedel ve şartlarla, birlikte olmak şartıyla yetkili kılınmalarına karar verildiği bildirildi.

Çimsa güçlenmeye devam ediyor

  • Öte yandan Sabancı Holding iştiraki olan Çimsa kadrolarını deneyimli isimlerle güçlendirmeye devam ediyor. Kurumsal İletişim Müdürü Banu Uyan, Çimsa'nın ulusal ve uluslararası tüm iletişim stratejilerinden sorumlu olacak. Uyan, son olarak Temsa'da aynı görevde bulunuyordu.

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