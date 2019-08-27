Sabancı Yünsa hisselerini satıyor

Açıklamada, satış işlemleriyle ilgili olarak hisse alım ve satım anlaşması ile anlaşmaya ek dokümanlar ile belgeleri ve devre ilişkin sair dokümanları şirket adına imzalamaya ve devir için gerekli her türlü işlemleri gerçekleştirmeye, Üst Yönetici (CEO) Cenk Alper ile Çimento Grup Başkanı Tamer Saka'nın diledikleri bedel ve şartlarla, birlikte olmak şartıyla yetkili kılınmalarına karar verildiği bildirildi.

Çimsa güçlenmeye devam ediyor

Öte yandan Sabancı Holding iştiraki olan Çimsa kadrolarını deneyimli isimlerle güçlendirmeye devam ediyor. Kurumsal İletişim Müdürü Banu Uyan, Çimsa'nın ulusal ve uluslararası tüm iletişim stratejilerinden sorumlu olacak. Uyan, son olarak Temsa'da aynı görevde bulunuyordu.