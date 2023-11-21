Sabancı’nın yatırımlarının yüzde 75’i yeni ekonomiye

Sabancı Holding, Türkiye-Avrupa arasında ‘inovasyon köprüsü’ olacak önemli üniversite-sanayi iş birliğine imza attı. Almanya’nın Münih kentinde hayata geçirilen Sabancı Teknoloji Merkezi, topluluk şirketlerinden Çimsa ve Kordsa’nın Ar-Ge, teknoloji ve sürdürülebilir ürün geliştirme yetkinliğini uluslararası alana taşıdı. Münih Teknik Üniversitesi (TUM) yerleşkesi içerisinde yer alan Sabancı Teknoloji Merkezi, aynı zamanda üniversite-sanayi iş birliği alanında Avrupa’nın simge platformlarından biri olacak. Merkezde yapılacak ortak Ar-Ge çalışmalarıyla birlikte, parlak fikirlerin ürünleştirilmesi ve ticarileşmesi sağlanacak.

8’NCİSİ AVRUPA’DA

Merkezin açılışında konuşan Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, Sabancı bünyesinde inovasyonu bir yatırım kalemi olarak değil bir şirket kültürü olarak kodladıklarının altını çizdi. Alper, “İnovasyon hiç şüphesiz ki, Sabancı Topluluğu’nun en güçlü kaslarından biri. Ar-Ge alanında Türkiye’ye öncülük etmiş bir Topluluk olmaktan gurur duyuyoruz. Bugüne kadar Yapı Malzemeleri ve Sanayi Gruplarımız bünyesinde yurt içinde 6, yurt dışında ise 1 olmak üzere toplam 7 Ar-Ge ve teknoloji merkezimiz vardı. Sabancı Technology Center ile birlikte bu sayıyı 8’e yükseltiyoruz ve Avrupa’daki ilk merkezimizi hayata geçiriyoruz” dedi.

TERZİ USULÜ ÜRÜN GELİŞTİRECEK

Bünyesinde 8 farklı laboratuvarın ve 6 milletten çalışanın bulunduğu Sabancı Teknoloji Merkezi’nin, ileri yapı malzemeleri, kompozit teknolojileri, inşaat güçlendirme gibi dünyadaki malzeme devrimine yön veren sektörler için yüksek teknolojili, ‘terzi usulü’ ürünler geliştireceğini belirten Alper, “Çimsa ve Kordsa’nın Türkiye’deki fabrikalarında üretilecek bu ürünler, Sabancı Teknoloji Merkezi’ndeki ekiplerimiz tarafından yine Avrupa pazarına sunulacak. ‘Türkiye ile dünyayı birleştirme’ vaadimize hizmet edecek bu model, aynı zamanda Türkiye’nin katma değerli ihracat seferberliğinin de itici güçlerinden biri olacak” diye konuştu.

Alper, 2022 yılı başında duyurdukları yatırım planıyla uyumlu bir şekilde yola devam ettiklerinin altını çizdi.

9 AYDA 33 MİLYARLIK YATIRIM YAPTI

Cenk Alper şunları aktardı: “Daha önce açıkladığımız yatırım stratejimize paralel olarak, banka dışı yatırımlarımızın yüzde 25’lik bölümünü mevcut iş kollarımıza, yüzde 75’ini ise ‘yeni ekonomi’ adını verdiğimiz enerji ve iklim teknolojileri, ileri malzeme teknolojileri ve dijital teknolojiler alanlarına yönlendiriyoruz. 2023 yılının ilk 9 ayında yapmış olduğumuz toplam yatırım 33,3 milyar TL’yi buldu. Bu rakam geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yatırımlarımızın TL bazında yüzde 124 oranında arttığını gösteriyor. Aynı dönemde, gerçekleştirdiğimiz yatırımların yüzde 75’ini de stratejimiz ile paralel olarak yeni ekonomiye yaptık.”

ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞ BİRLİĞİNİ AVRUPA’YA TAŞIDI

Sabancı’nın inovasyon yaklaşımı içerisinde, üniversite-sanayi iş birliklerinin çok önemli bir yeri olduğunu ifade eden Cenk Alper, “Sabancı Üniversitesi bu noktada, Sabancı’yı diğer Topluluklardan ayıran temel faktör. Bu alandaki çalışmalarımızın en somut örneği de Sabancı Üniversitesi-Kordsa iş birliğiyle hayata geçirilen ve kompozit alanında Avrupa’nın sayılı üniversite-sanayi iş birliklerinden biri olan Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezimiz (KTMM). Bu alandaki çalışmalarımızı Topluluğumuzun diğer şirketleri de farklı iş birliği modelleriyle en üst düzeyde sahipleniyor” dedi.

Son iki yılda 30’u aşkın start-up’a yatırım yaptı

“Yeni ekonomi odağımız, Sabancı Topluluğunun büyük ölçekte büyümesine destek olurken bir yandan da Geleceğin Sabancı’sını yaratmamıza olanak sağlıyor” diyen Cenk Alper, “Enerjide ‘imkânsız üçlü’nün çözümünde, dünyayı şekillendiren ‘malzeme devrimi’ne öncülük etmede, yapay zekâ, kuantum bilişim gibi teknolojik trendlere yön vermede, yıkıcı inovasyonların müşterisi değil, geliştiricisi olmada bizlere yol açıyor. 2020 yılından bu yana, yatırım yaptığımız fon ve start-up sayısı 30’u aştı. Bunların yaklaşık yarısı Türkiye’de yarısı ise yurt dışında” ifadelerini kullandı.

İnovasyon gücümüzü dünyaya yayıyoruz

Sabancı Teknoloji Merkezi’nin Kordsa’nın küresel büyüme stratejisiyle uyumuna işaret eden Kordsa CEO’su İbrahim Özgür Yıldırım, “Müşteriye yakın olmak, kurulduğu günden bu yana Kordsa’nın ana prensiplerinden biri olmuştur. Bizim için müşteriye yakın olmak inovasyon gücünü dünyanın farklı bölgelerinde yaygınlaştırmak; teknoloji ve inovasyon gücüyle müşteriye değer yaratmak demek. Dünyada her 3 uçak lastiğinden ikisini; her üç otomobil lastiğinden birini Kordsa olarak biz güçlendiriyoruz. Lastik güçlendirme alanındaki liderliğimizi ileri malzeme alanına taşıyoruz” dedi.















