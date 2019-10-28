Ekonomi Sabancıya bağlı Yünsa resmen satıldı
İŞ DÜNYASI

​Sabancı'ya ait Yünsa resmen Sürmegöz Tekstil'e satıldı

Sabancı'ya bağlı Yünsa resmen satıldı

Sabancı Holding iştiraklerinden, Yünsa resmen Sürmegöz Tekstil'in oldu. Geçtiğimiz ağustos ayında 70 milyon TL bedelle Sürmegöz Tekstil'e satışı için anlaşma imzalanan Yünsa için Rekabet Kurulu'ndan beklenen onay çıktı. Dünyanın önde gelen markalarının kumaş tedarikçisi olarak da bilinen şirket 50'den fazla ülkeye ihracat yapıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/arşiv: İplik üretim
Foto/arşiv: İplik üretim

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük yünlü kumaş üreticisi Yünsa, resmen Sürmegöz Tekstil'in oldu.

Geçtiğimiz ağustos ayında yapılan görüşmelerinde ardından Borsa İstanbul'a yapılan açıklamada, Sabancı Holding elindeki yüzde 57,88'lik hissenin satışı için Sürmegöz Tekstil Yatırım A.Ş. ile anlaşma imzalamıştı.

70 MİLYON TL

Yüzde 57,88'lik hissenin tamamının devri için Sabancı Holding'in istediği bedel ise 70 milyon TL olarak ifade edilmişti.

Söz konusu anlaşma sonrası devir için gözlerin çevrildiği Rekabet Kurulu'ndan beklenen onay çıktı.

REKABET KURULU SATIŞA ONAY VERDİ

Kurul, Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret AŞ üzerinde Sürmegöz Tekstil Yatırım AŞ aracılığıyla Ziraat Katılım Bankası AŞ ve Mustafa Sürmegöz tarafından ortak kontrol tesis edilmesi işlemi onay verdi.

  • 50'den fazla ülkeye ihracat yapan Yünsa, Almanya’da ise en büyük pazara sahip bulunuyor. Kendi ipliğini üreten ve kullanan Yünsa, yıllık 4.500 ton kamgarn iplik kapasitesinin yanında, 12.5 milyon metre kumaş dokuma kapasitesine sahip.

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