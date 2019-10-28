Sabancı'ya bağlı Yünsa resmen satıldı

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük yünlü kumaş üreticisi Yünsa, resmen Sürmegöz Tekstil'in oldu.

Geçtiğimiz ağustos ayında yapılan görüşmelerinde ardından Borsa İstanbul'a yapılan açıklamada, Sabancı Holding elindeki yüzde 57,88'lik hissenin satışı için Sürmegöz Tekstil Yatırım A.Ş. ile anlaşma imzalamıştı.

70 MİLYON TL

Yüzde 57,88'lik hissenin tamamının devri için Sabancı Holding'in istediği bedel ise 70 milyon TL olarak ifade edilmişti.

Söz konusu anlaşma sonrası devir için gözlerin çevrildiği Rekabet Kurulu'ndan beklenen onay çıktı.

REKABET KURULU SATIŞA ONAY VERDİ

Kurul, Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret AŞ üzerinde Sürmegöz Tekstil Yatırım AŞ aracılığıyla Ziraat Katılım Bankası AŞ ve Mustafa Sürmegöz tarafından ortak kontrol tesis edilmesi işlemi onay verdi.



50'den fazla ülkeye ihracat yapan Yünsa, Almanya’da ise en büyük pazara sahip bulunuyor. Kendi ipliğini üreten ve kullanan Yünsa, yıllık 4.500 ton kamgarn iplik kapasitesinin yanında, 12.5 milyon metre kumaş dokuma kapasitesine sahip.