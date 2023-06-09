Sağanaklar çiftçiye yaradı

Türkiye’yi etkisi altına alan sağanaklar, çiftçilerin maliyetlerini hafifletti. Sulama yapılan bazı alanlarda sulama maliyetleri yarıdan fazla düştü. Türkiye genelinde 5 ya da 6 kez sulanması gereken buğday ve arpa bu yıl sadece iki kez sulanmış oldu. Maliyet hesaplamalarında normal şartlarda dönüm başına bin TL’lik sulama parası verilirken, bu yıl dekar başına yapılan sulamada elektriğe yaklaşık 400 TL ödendi.

KIRAÇ ALANDA İKİ KAT VERİM

Özellikle İç Anadolu Bölgesi’nde etkili olan yağışlar kıraç alanlarda ekili ürünlerin de sulanan alanlardaki kadar verimli olmasını sağladı. Kıraç alanlarda geçtiğimiz yıllarda dönümde 250 ila 400 kilo mahsul alınırken bu yıl 800 kilo mahsul alındı. Verimin artması ve yağışlar nedeniyle Türkiye’de 18-19 milyon ton aralığında üretilen hububatın bu yıl 21-22 milyon tonun üzerine çıkması bekleniyor. Ayrıca, kıraç alanlarda önceki yıllarda 40-50 santimetre aralığında olan buğday sapları bu yıl 1 metrenin üzerine çıktı. Samanın fazla olması ile birlikte hayvancılıkta da maliyetler düşecek. 2022 yılında tonu 4 bin 500 TL’ye çıkan samanın ton fiyatın bu yıl 2 bin 500 TL oldu.

TMO alımlarında detaylar netleşti

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü, 2023 dönemi hububat alım fiyat ve politikalarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, ülke genelindeki yaklaşık 310 iş yerinde ve protokol imzalanan lisanslı depolarda hububat alımı yapılacağı bildirildi. Üreticilerin iş yerleri önünde uzun süre beklemelerini önlemek amacıyla randevulu alım sisteminin bu yıl da devam edeceğini vurgulanırken, şu ifadeler kullanıldı: “TMO ile protokol imzalayan lisanslı depoculuk şirketleri www.tmo.gov.tr internet adresinde yayımlanmakta olup üreticilerimiz bu depolara teslim ettiği ürününü Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) olarak TMO’ya satabilecekler. Ürün bedeli ödemeleri, ürünün TMO'ya teslim edildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde üreticilerin banka hesaplarına aktarılacak.Geçici alım merkezlerinde Hizmet Bedeli kesintisi yüzde 1 oranında yapılacak.”

‘Sarı pas’a dikkat

Yağışların fazla olması verimi artırırken sarı pas hastalığına dikkat edilmesi gerekiyor. Buğdayın üzerinde oluşabilecek bu pas hastalığına karşı çiftçiler ziraat odaları aracılığıyla uyarıldı.







