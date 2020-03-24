Ekonomi Sağlık personelinin fedakarlıklarına kuru alkış yetmez
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sağlık personelinin fedakarlıklarına kuru alkış yetmez

Büyük bir mücadele veren sağlık personeli, tulum temin etmek istedikleri ilgili firmalardan “300 adedin altında sipariş kabul etmiyoruz” cevabıyla karşılaşıyor. Onlar, hayati önemdeki malzemelerin fırsatçılığını yapanların denetlenmesini istiyor. Öte yandan, her akşam alkışladığımız sağlıkçıların bir kısmı yakınlarından ayrı izole yerlerde kalmaya başladı.

Orhun Orhan Ünal Yeni Şafak
Sağlıkçılar tıbbi tulumlardaki fırsatçılığa karşı uyarıyor.
Sağlıkçılar tıbbi tulumlardaki fırsatçılığa karşı uyarıyor.

Önümüzdeki dönemde stok sorunu yaşanmaması için tulum temin etmek isteyen sağlık çalışanları, ilgili firmaların “200-300 adedin altında sipariş kabul etmiyoruz” cevabıyla karşılaşıyor. Her an virüs kapma tehlikesi ile karşı karşıya olan doktor ve hemşireler aynı zamanda sevdikleri ile kısa süreli de olsa vedalaşarak ortaklaşa bir evde kalmaya başladı. Hastane dışında kendini izole eden sağlıkçıların sayısı artıyor ve sürecin uzaması halinde kendileri için yurt benzeri yerlerin tahsis edilmesini istiyor.

STOKÇULAR YİNE GÖREV BAŞINDA

  • Her akşam saat 21.00’da teşekkür için alkışladığımız sağlık personeli, uzun vadede sıkıntı yaşanmaması için her türlü önlemi almaya çalışıyor. Ancak geçtiğimiz dönemlerde karşılaştığımız stokçuluk yeniden hortladı. Piyasada fırsatçılık sadece market raflarında veya ürün tedariklerinde yaşanmıyor, sağlıkçıların ulaşmaya çalıştığı tıbbi malzemelerde de benzer durum söz konusu.

Sağlık Bakanı Koca: Yerli solunum cihazlarının seri üretimine başlıyoruz
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Sağlık Bakanı Koca: Yerli solunum cihazlarının seri üretimine başlıyoruz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gazetecilere koronavirüse ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Koca, yerli solunum cihazı için seri üretimine başlanacağını belirterek şunları kaydetti, 'Çin'den 50 bin hızlı tarama kiti sabah geldi, devreye girmiş oldu. Perşembe günü ilave 300 bin hızlı tarama kiti gelmiş olacak ve 1 milyona kadar hızlı tarama kitlerini kullanmak üzere bağlantı yaptık' dedi.

FİRMALAR 300 ADEDDEN AZ VERMİYOR

Yaşadıkları sıkıntıyı dile getiren doktorlar, “Sürekli değiştirmek zorunda olduğumuz, tıbbi koruyucu tulumları sipariş etmek istiyoruz. Üretici veya tedarikçi firmaları aradığımızda 200 veya 300 adedin altında sipariş almadıklarını duyuyoruz. Sağlık personeli olduğumuzu söylememize rağmen ne yazık ki stokçulukla veya sadece kâr amacıyla hareket eden firmalara rastlıyoruz” bilgisini veriyor.

‘BİZLER HAYATIMIZI ORTAYA KOYDUK’

Bu konuda hassas olunması gerektiğini ifade eden uzmanlar, salgının Türkiye’de başlangıç düzeyinde olduğu tüm önlemlerin tıbbi boyutta uygulandığını dile getirirken, “İster istemez aksamalar yaşanıyor ve tulum bulamadığımız zamanlar olabiliyor. Virüs kapmamak için bu tulumları kullanmak zorundayız. Kendimiz satın almaya çalışıyoruz. Bizler hayatımızı ortaya koyarken, bu işin adede indirgenmesi çok acı” mesajını gönderiyor.

YAKINLARI İLE VEDALAŞIP AYNI EVDE KALIYORLAR

  • Yakınlarını da düşünmek zorunda olduklarını belirten sağlıkçıların bir kısmı olası bir virüs kapma durumuna karşı aynı evde kalmaya başladı. Zaten uzun mesailer harcadıkları için uyumaya gittikleri evlerini ayırıp otelde veya daha izole yerde kalmaya başlayanların sayısı artıyor. Birçoğu da salgın günlerinin uzaması halinde yurt dışından gelenler örneğinde olduğu için kendileri için öğrenci yurdu benzeri yerlerin tahsis edilmesini yetkililerden bekliyor.

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