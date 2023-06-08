Sağlık turizmine Avrupa’da tek çatı

TOBB Fuarcılık Meclisi Başkanı Cihat Alagöz, Türk sağlık sektörünün Avrupa için Hollanda’da tek çatı altında toplanacağını söyledi. Alagöz, geçen yıl dünyanın her yanından 1 milyon 258 bin hastanın şifa bulmak için Türkiye’yi tercih ettiğini hatırlattı. “Bu anlamda ülkemiz 2.1 milyar dolar sağlık turizmi geliri elde ederken, hedefimiz yapacağımız doğru tanıtımlarla bu rakamı daha da artırmak” diyen Alagöz, haziran başında Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da düzenlenen Sağlık Turizmi Fuarı’nın büyük bir başarıyla tamamlandığını belirtti. Alagöz, merkezin 1 Eylül’de faaliyete geçeceğini kaydetti. Alagöz merkezin hizmete açılması ile birlikte Avrupa’daki muhattaplık sorununun da çözüleceğini söyledi.