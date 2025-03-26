Sağlık ve spor turizminde destek atağı

Turizmi çeşitlendirerek gelirini artırmak isteyen Türkiye, sağlık ve spor hizmetlerinde de çıtayı en üst seviyeye çıkarmak istiyor. Bu kapsamda Türkiye’nin 2025 yılı hedefi olan 65 milyon ziyaretçi 64 milyar dolar turizm geliri hedefi doğrultusunda sağlık ve spor turizminin gelişmesi için Ticaret Bakanlığı tarafından bu sektöre verilen destekler yüzde 60 ila yüzde 100 artırıldı. 27 milyon TL’ye kadar destek alabilecek sağlık ve spor turizmi işletmeleri 64 milyar dolarlık turizm ihracatı hedefini yaklaşık 10 milyar dolarını karşılamayı hedefliyor.





GELİŞTİRME VE TANITIMA YÜZDE YÜZ ARTIŞ

Sağlık ve spor turizmi alanında saç ekimi, diş tedavisi ve benzeri alanlarda birçok ülkede tanınır hale gelen Türkiye, yeni dönemde geliştirme ve tanıtım desteklerinin artırılmasıyla diğer alanlarda da pazar ağırlığını artırmayı hedefliyor. Bu kapsamda sağlık ve spor turizmi sektörlerinin geliştirilmesi ve tanıtılması alanında geçtiğimiz yıl 21,5 milyon TL olarak sağlanan destek bu yıl 43 milyon TL’ye çıkarıldı.





2-10 MİLYON İSTİHDAM DESTEĞİ

Yurt dışı etkinliklerine katılım, pazara giriş belgelerinin temini, sanal fuar organizasyonu yarışma ve etkinlik, danışmanlık, reklam, tanıtım ve pazarlama gibi alanlarda destekler verilirken istihdam desteği de dikkatleri çekti. Muayenehane ve polikliniklere yıllık 2 milyon 735 bin TL, diğer yararlanıcılara ise 10 milyon 942 bin TL istihdam desteği verilecek.



