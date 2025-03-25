Erciyes spor ve kış turizmini buluşturdu

Bu yıl ikincisi düzenlenen SNX Türkiye Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası, sadece motosiklet sporunun önde gelen isimlerini bir araya getirmekle kalmadı, aynı zamanda ülke ekonomisine büyük bir katkı sağladı. Kayseri Erciyes Kayak Merkezi'nde yapılan organizasyon, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekerek, turizm sektörüne önemli bir ivme kazandırdı. Şampiyonaya yurt içi ve yurt dışından gelen ziyaretçilerin harcamaları, otel konaklamaları, restoran giderleri ve alışverişler gibi unsurlar yerel ve ulusal ekonomiye canlılık getirdi. Kayseri merkez ve Erciyes bölgesindeki otellerin yüzde 80 doluluk oranına ulaşması, turizmin artan talebe paralel olarak büyüdüğünü gösterdi. Şampiyonanın katkılarıyla, Erciyes Kayak Merkezi'nin turizm sezonu mart ayı sonuna kadar devam ederek, Kayseri'nin hem kış turizmi hem de spor turizmi açısından önemli bir cazibe merkezi haline gelmesine katkı sağladı.





850 milyon potansiyel kişiye ulaştı





Şampiyonanın uluslararası boyutu da Türkiye'nin turizm potansiyelini dünyaya tanıtmak açısından büyük bir fırsat sundu. Yarışların TV yayınları aracılığıyla ulaştırılması Türkiye'nin tanıtımına önemli bir katkı sağladı. Ayrıca, yurt dışından gelen sporcular ve izleyiciler Türkiye'nin misafirperverliğinden memnuniyetlerini dile getirerek, her geçen yıl organizasyonların daha da büyüdüğünü belirttiler.





Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, bu büyük organizasyonun spor turizmi ve spor diplomasisi açısından önemini vurgulayarak; TV, internet ve sosyal medya aracılığıyla yaklaşık 850 milyon potansiyel kişiye ulaştığını belirtti. FIM tarafından teşekkür plaketi verilen Akülke, etkinliğin uluslararası alanda Türkiye’nin tanıtımına önemli bir katkı sağladığını ifade etti.









Soğanlı Vadisi büyük ilgi gördü





Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun (TMF) düzenlediği organizasyon, karavan tutkunlarını da unutmadı. Erciyes Kayak Merkezi'ndeki karavan alanında 48 kayıtlı karavan, şampiyonanın heyecanına ortak oldu. Organizasyonun atmosferi, sıcak hava balonlarıyla renklendirilerek izleyicilerden büyük ilgi gördü.





Bölgede dikkat çeken bir diğer husus ise Kayseri’nin Kapadokya’sı “Soğanlı Vadisi”. Kayseri'ye yakınlığı ve inanç turizmi açısından sahip olduğu potansiyel ile dikkatleri üzerinde toplayan vadi, özellikle balon turları ile ünlü olup, her yıl yurtdışından birçok yabancı turiste ev sahipliği yapıyor. Şampiyonaya katılan yarışçılar ve yerli ve yabancı birçok kişi, balon turları sayesinde bölgeyi havadan da görerek atmosfere hayran kaldı.

Organizasyonda Türkiye’nin yanı sıra İsveç, ABD, Finlandiya, İtalya, Fransa, Norveç, Slovakya’dan 20’si erkek, 9’u kadın olmak üzere toplamda 29 kar motosikleti sporcusu start aldı. Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Motosiklet Federasyonu, Spor Toto, Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes A.Ş. destekleri ile gerçekleştirildi.











