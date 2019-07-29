Sahibinden satılık ada

Bursa’nın Karacabey ilçesi Uluabat Gölü’nde, Eskikaraağaç köyünden 2 kilometre açıktaki 45 dönümlük ada, sahibi Nedim Bulut tarafından satılığa çıkarıldı.

500 AĞAÇ VAR

Bulut, yaklaşık 500 zeytin ağacının bulunduğu adaya 17 milyon lira değer biçti. 81 yıldır Bulut ailesine ait olan adaya çok sayıda talipli çıktı ancak fiyat yüksek geldi.

Nedim Bulut

13 MİLYONU REDDETTİ

Dedelerinden kalan adayı çok sevdiklerini söyleyen Nedim Bulut, “Adayla ilgilenemediğimiz için satmak istiyoruz. Aslında çok güzel ancak bakamıyoruz, o yüzden satıyoruz. Fiyatını 17 milyon lira olarak belirledik, bunda pazarlık payı da var tabii. Çok isteyen, çok soran oluyor, en son 13 milyon liralık bir teklifi reddettik. Biz burayı hep zeytinlik olarak kullandık. Hayatımda yediğim en güzel zeytinler orda yetişir, toprağı verimlidir. Adaya zamanında küçük bir bağ evi de yapmıştım. İzin almamıştım. Bungolov tarzı ahşap yapılardan buraya yapılabiliyormuş. O tarz evler yapıldıktan sonra çay bahçesi gibi turizm amaçlı kullanılabilir” dedi.

TARIM YAPILABİLİR

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ise, “Burası Ramsar Sözleşmesi kapsamında olan bir yer. Burası, ekolojik ürün yetiştirilmesi, büyük ve küçükbaş hayvan bakılması için uygun bir yer. Güzel ve toprağa verimli bir ada” diye konuştu.