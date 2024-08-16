Sahte hasarları yapay zeka yakalıyor

Günümüzün en popüler konularının başında gelen yapay zeka, hayatın her alanında etkin rol oynamaya başladı. Dünya çapında birçok sektör, ürün ve hizmetlerinde yapay zeka teknolojilerinden faydalanıyor. Sigorta sektöründe de, yapay zeka iş yapış şekillerini değiştirmeye başladı. Sigorta şirketleri, yapay zekayı kullanarak topladığı verilerle müşteriye değer katma anlamında önemli işlere imza atıyor. Sektörde kişiye özel risk değerlendirmelerinin yapılmasından, hasar oranlarını etkileyen faktörlerin belirlenmesine, hızlı hasar tespitinden fiyatlandırmaya kadar birçok noktada yapay zekadan faydalanılıyor. Yapay zeka sayesinde sahte hasar talepleri tespit edilebiliyor.

ÇALIŞMA YELPAZESİ OLDUKÇA GENİŞLEDİ

Sigortacılık sektöründe yapay zekanın sunduğu olanakların, çeşitli alanlarda öne çıktığını belirten Türkiye Sigorta Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Çiğdem Kılıç, müşteri hizmetlerinden operasyonel süreçlere kadar geniş bir yelpazede yapay zekadan faydalandıklarını söyledi. Kılıç, “Yapay zeka, hasar taleplerinin doğruluğunu ve geçerliliğini hızla analiz edebiliyor. Yapay zekanın sahte hasar taleplerini tespit etme oranı böylelikle ciddi oranda artıyor. Bu da her yıl milyarlarca dolarlık tasarruf anlamına geliyor. Yani, sahtekarlığı önleyerek büyük ölçüde maliyetleri de düşürmek mümkün oluyor” açıklamasını yaptı.

DOLANDIRICILIK TESPİTİNDE HIZ VE VERİMLİLİK ÖNEMLİ

Yapay zekanın sigortacılık sektöründe dolandırıcılık tespiti ve risk yönetimi alanında önemli rol oynadığına ve ciddi kazanımlar sağladığına dikkati çeken Kılıç, şöyle konuştu: “Yapay zeka, dolandırıcılık tespitinde giderek artan bir oranda kullanılıyor. Sektördeki birçok büyük sigorta şirketi, dolandırıcılığı önlemek için yapay zeka tabanlı sistemleri aktif olarak kullanıyor ve bu oran her geçen gün artıyor. Yapay zeka ile anomali tespiti yapılarak, fotoğraf ve video analizleri ile taleplerde kullanılan dil ve kelime kalıpları kullanılarak ya da müşterilerin geçmiş davranışlarını analiz ederek, şüpheli aktiviteleri önceden belirlemek mümkün olabiliyor. Dolandırıcılık tespitinde hız ve verimlilik önemli olduğundan yapay zeka bu alanda fark yarattığı gibi yapay zekanın yüzde 75’lere varabilen tespit başarı oranıyla ciddi maliyet avantajı da sağlanabiliyor.”

GELENEKSEL YÖNTEMLER ORTADAN KALKIYOR

Kılıç, “Yapay zeka temelli yöntemler, büyük veri analizi ve makine öğrenimi algoritmalarını kullanarak daha geniş ve derinlemesine bir veri setini analiz edebilir. Bu yöntemler, geleneksel yöntemlerin ötesine geçerek, daha karmaşık ilişkileri ve gizli kalıpları tanıyabilir. Örneğin sosyal medya verileri, IoT cihazlarından gelen bilgiler ve çevresel veriler gibi çeşitli kaynaklardan veri toplayarak daha doğru ve kapsamlı risk değerlendirmeleri yapabilir” diye konuştu. Yapay zekanın, müşteri davranışlarını analiz ederek müşteri kaybını önlemeye ve çapraz satış fırsatlarını belirlemeye de yardımcı olduğuna değinen Kılıç, yapay zeka tabanlı öngörücü analitiğin, müşteri kaybını azaltabilirken, çapraz satış gelirlerini artırabildiğini ve müşterilerin ihtiyaçlarını daha iyi anlayarak onlara daha uygun teklifler sunabildiğini vurguladı.

Dönüşüme ayak uyduran kazanır

Yapay zeka teknolojilerini doğru ve etkin kullananların sürdürülebilir büyüme ve başarıyı elde ederek rekabette kazanan taraf olacaklarını savunan Çiğdem Kılıç, teknolojinin sigorta sektöründe müşteri deneyimini iyileştirip, operasyonel verimliliği artırmaya, risk yönetimini geliştirip, yenilikçi ürün ve hizmetler sunarak rekabet avantajı sağlamaya destek olduğunu vurguladı. Kılıç “Sadece müşterimiz için değil, iş ortaklarımız (acente, banka, gibi) çalışanlarımız için de yapay zekanın sektörümüzdeki çalışan deneyimini iyileştireceğini, istihdamın verimliliğini sağlayacağını düşünüyorum” dedi.







