Ticari uyuşmazlığa İstanbul kriteri

İslam dünyası arasındaki ekonomik ilişkileri geliştirecek adımlara her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Avrupa Birliği ülkelerinin benzeri ticarette ortak hareket etme ve anlaşmazlıkları gidermek için gerçekleştirilen iş birliği süreci derinleşiyor. Özellikle ikili ve çok taraflı ilişkilerde işletme ve devletler arasındaki uyuşmazlıkların çözülmesi için İslam İşbirliği Teşkilatı Tahkim Merkezi (OIC-AC) yatırımcı-devlet ve ticari uyuşmazlık çözümünde etkin bir dönüşüm sağlayacak arabuluculuk kurallarını belirledi.

UYUŞMAZLIKTA MERKEZ ÜS: İSTANBUL

Bu, İstanbul’un İslam dünyası içindeki ticari, kültürel ve iktisadi faaliyetlerde merkez olma rolünü de pekiştirecek bir gelişme olarak görülüyor. OIC-AC Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun başkanlığında TOBB İkiz Kuleler’de yapılan OIC-AC Yönetim Kurulu Toplantısı’nda oy birliği ile kabul edilen kurallar, uluslararası uyuşmazlıklar için çözüm geliştirme anlamında önemli bir adım olarak değerlendirildi.

HAKEM LİSTESİ İLE ÇOK SAYIDA SEÇENEK

Yeni onaylanan arabuluculuk kuralları ile OIC-AC küresel arabuluculuk uygulamaları için yeni bir standart belirlendi. Hükümler, uzlaşma anlaşmalarının sınır ötesi uygulanabilirliğini artırıyor. Bu gelişmenin daha fazla sayıda tarafı, uyuşmazlıkları dostane şekilde çözmenin bir yolu olarak arabuluculuğa teşvik etmesi bekleniyor. OIC-AC Yönetim Kurulu Toplantısı’nda, arabuluculuk kuralları'na ek olarak, toplantıda kapsamlı bir hakem listesi de gündeme geldi.

YATIRIMI VE TİCARETİ HIZLANDIRACAK ADIM

Liste, talep üzerine kolayca temin edilirken ve taraflara adil ve tarafsız tahkim süreçlerini garantilemek için çok sayıda seçenek sunuyor. Söz konusu uyuşmazlık merkezi, sorunların hızlı çözülmesini sağlayarak ihracat ve yatırımları hızlandıracak. Böylece farklı ülkelerdeki yatırımcılar, hızlı karar alıp eyleme dönüştürebilecek.

KÜRESEL TİCARETTE UYUM İÇİN ÖNEMLİ

OIC-AC Yönetim Kurulu Toplantısı’nın ardından yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi: “OIC-AC, sağlam araçlar ve kaynaklar sunarak yalnızca uyuşmazlık çözümünün etkinliğini artırmakla kalmıyor. Aynı zamanda uluslararası ticaret ve alışveriş için olmazsa olmaz olan istikrar ve öngörülebilirliğe de katkıda bulunuyor. OIC-AC yatırımcı-devlet uyuşmazlık çözümü ve uluslararası ticari uyuşmazlık çözümü alanında yenilik yapmaya ve liderlik etmeye devam ederken, uluslararası ticaret ilişkilerinde adalet arayanlar için bir umut ışığı olmaya devam ediyor. Arabuluculuk Kuralları bir dizi kılavuzdan daha fazlası olup; küresel ticari ilişkiler için daha uyumlu bir geleceğin vaadi durumunda.”











