Ekonomi Sakaryadan 8 ayda 138 ülkeye ihracat
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sakarya'dan 8 ayda 138 ülkeye ihracat

Türkiye'nin otomotiv ihracatında lokomotif şehirleri arasında yer alan Sakarya, yılın 8 ayında 138 ülke ve 10 serbest bölgeye 3 milyar 339 milyon 607 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi. Kentin ocak-ağustos döneminde en çok ihracat yaptığı sektör, toplam ihracatın yüzde 91,5'ine denk gelen 3 milyar 56 milyon 83 bin dolarlık dış satışla otomotiv oldu.

Haber Merkezi AA
Sakarya'da yılın 8 ayında 138 ülkeye ihracat yapıldı.
Sakarya'da yılın 8 ayında 138 ülkeye ihracat yapıldı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgiye göre, İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara ve Gaziantep'in ardından ihracatta 7. sırada bulunan Sakarya'da, ağustos ayında 188 milyon 983 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

Başta otomotiv olmak üzere makine ve aksamları, demir ve demir dışı metaller, iklimlendirme sanayi ile kimyevi maddeler ve mamulleri sektörleriyle Türkiye'nin toplam ihracatına yaklaşık yüzde 3 katkı sağlayan kent, yılın 8 ayında toplamda 138 ülke ve 10 serbest bölgeye 3 milyar 339 milyon 607 bin dolarlık dış satım yaptı.

Otomotiv ihracatı, yüzde 91,5 ile zirvede

Toyota, TürkTraktör ve Otokar gibi önemli firmalarıyla İstanbul, Bursa ve Kocaeli'nin ardından en fazla otomotiv ihracatı yapan 4. il olan Sakarya'nın, ocak-ağustos aylarındaki toplam ihracatının yüzde 91,5'luk kısmı bu alanda gerçekleşti.

  • Sakarya, otomotiv sektöründe ocak-ağustos döneminde 3 milyar 56 milyon 83 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

Kentte en fazla ihracat yapılan ikinci sektör 45 milyon 753 bin dolarla "demir ve demir dışı metaller", üçüncü sektör 38 milyon 782 bin dolarla "makine ve aksamları" oldu. Bunları 33 milyon 959 bin dolarla "iklimlendirme sanayi" ile 30 milyon 205 bin dolarlık ihracatla "kimyevi maddeler ve mamulleri" sektörleri izledi.

  • Bu yılın 8 ayında geçen yıla göre en fazla ihracat artışı ise yüzde 300,68 ile "kuru meyve ve mamulleri" ve yüzde 114,92 ile "mücevher" sektöründe yaşandı.

En çok ihracat Birleşik Krallık'a

Bu yıl ocak-ağustos döneminde en çok ihracat 370 milyon 265 bin dolarla Birleşik Krallık'a yapıldı.

Sakarya'nın en fazla ihracat yaptığı ikinci ülke 328 milyon 672 bin dolarla Fransa oldu. Bu ülkeleri sırayla 252 milyon 542 bin dolarla Almanya, 248 milyon 37 bin dolarla İspanya ve 245 milyon 499 bin dolarla İsrail izledi.

REKLAM
  • Kentten ocak-ağustos döneminde ülkelere yapılan bazı ihracat rakamları şöyle:
  • Ülke 2019 (Bin dolar)
  • Birleşik Krallık 370,265
  • Fransa 328,672
  • Almanya 252,542
  • İspanya 248,377
  • İsrail 245,499
  • ABD 220,506
  • İtalya 181,141
  • İsveç 162,804
  • Belçika 130,415
  • Bulgaristan 56,487

Türkiye en fazla fındığı Almanya'ya sattı
EKONOMİ
Türkiye en fazla fındığı Almanya'ya sattı

Altının yönünü 'ticaret savaşları' belirleyecek
EKONOMİ
Altının yönünü 'ticaret savaşları' belirleyecek

Merkez Bankası Başkanı Uysal: İktisadi faaliyetteki toparlanma sürecek
EKONOMİ
Merkez Bankası Başkanı Uysal: İktisadi faaliyetteki toparlanma sürecek
Licede teröre darbe

Lice'de teröre darbe

Diyarbakır'daki operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Uluslararası korsan

Uluslararası korsan

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, BM konuşmasında ABD'yi hedef aldı.
Londra metrosunu su bastı

Londra metrosunu su bastı

​Seferler durdu, yolcular mahsur kaldı, şehirde hayat kilitlendi
'3 milyon Suriyeli yerleşecek'

'3 milyon Suriyeli yerleşecek'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güvenli bölge önerisi.
Derbilerin<br>hakemleri belli oldu

Derbilerin
hakemleri belli oldu

​Federasyon 6. hafta hakemlerini duyurdu.
Tam isabet

Tam isabet

​Türkiye'nin ilk deniz füzesi Atmaca hedefi başarıyla vurdu.
31 Mart'ta<br>usulsüzlük iddiasına 3 dava

31 Mart'ta
usulsüzlük iddiasına 3 dava

​41 sandık görevlisi hapis istemiyle yargılanacak.
'Katliamlar yapan<br>Batı'yı kimse hesaba çekmedi'

'Katliamlar yapan
Batı'yı kimse hesaba çekmedi'

Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta açıklamalarda bulundu.
Korku filmi<br> gerçek oldu

Korku filmi
gerçek oldu

​8 yaşında sandıkları kız 30 yaşında çıktı.
Annelerden <br>İmamoğlu'na 'şovmen' cevabı

Annelerden
İmamoğlu'na 'şovmen' cevabı

'O da bir annenin evladıdır. Vicdanı rahat mı? Yazıklar olsun'
'Gönüllerin hızmatçısı'

'Gönüllerin hızmatçısı'

​Bozkırın tezenesi, bu dünyadan göçeli 7 yıl oldu.
Erdoğan<br> gönülleri fethetti

Erdoğan
gönülleri fethetti

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları Keşmir'de yankı buldu.
Kan donduran satırlar

Kan donduran satırlar

Cinayet mağduru kadın tüm detayları mektubunda anlatmış.
'Bize iftira attılar'

'Bize iftira attılar'

​Varank: Şimdi Muhalefet IMF ile gizli görüşüyor.
Hastanedeki<br> skandala soruşturma

Hastanedeki
skandala soruşturma

​Öğle yemeğinde davullu 'sıra gecesi' eğlencesi.
Tedbirler alındı <br>burunları bile kanamadı

Tedbirler alındı
burunları bile kanamadı

Hain amacına ulaşamayan terör saldırısının perde arkası.
Uygulama başladı

Uygulama başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.