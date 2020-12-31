Ekonomi 70 yıllık rüya tünel bugün hizmete açıldı
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Salarha Tüneli'nin 2 bin 977 metre uzunluğundaki ilk tüpü hizmete açıldı

'70 yıllık rüya' tünel bugün hizmete açıldı

Rize merkezi Salarha ve Muradiye beldesine bağlayan '70 yıllık rüya' Salarha Tüneli'nin 2 bin 977 metre uzunluğundaki ilk tüpü inşaat çalışmalarının tamamlanmasının ardından bugün hizmete açıldı.

Haber Merkezi AA
Salarha Tüneli'nin 2 bin 977 metre uzunluğundaki ilk tüpü hizmete açıldı.
Salarha Tüneli'nin 2 bin 977 metre uzunluğundaki ilk tüpü hizmete açıldı.

Salarha Tüneli'nin hizmete açılışı nedeniyle Dalyan mevkisinde düzenlenen törene, Rize Valisi Kemal Çeber, AK Parti Rize Milleltvekili Muhammed Avcı, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Karayolları Bölge Müdürü Mehmet Aşık ile yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Çeber, burada yaptığı konuşmada, Salarha'ya 15 dakikalık bir yolculuk olduğunu belirterek, "Tünel ile birlikte 3 kilometrelik bir mesafeye düştü. Tünel çok zor şartlarda inşa edildi. Özellikle kumlu yapı ve pandemi çalışmaları yavaşlattı ama hiçbir zaman durmadı. Cumhurbaşkanımızın yakından takip ettiği proje. Tünelin sağ tüpünün açılışını yaptık, sol tüpün açılışını birkaç ay içerisinde yapacağız. Salarha bölgesinin beklentileri doğrultusunda tünelden ilk kez birlikte geçmiş olacağız." dedi.

Salarha Tüneli'nin 2 bin 977 metre uzunluğundaki ilk tüpü hizmete açıldı.
  • Tünel yüksekliğinin 250 metre ile 10 metre arasında değiştiğini anlatan Çeber, bunun da tünel inşaatı için çok ciddi uzmanlık isteyen çalışma olduğunu söyledi.
Çeber, resmi açılışın her iki tüpün açılması ile birlikte yazın olacağını ifade etti.

AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, şehrin iki noktasının bütünleşmesi için çalıştıklarını aktaran Avcı, "Tünelin çıkışı ile birlikte yeni bir duble yol inşaatı yapacağız. Gelişim planlarını doğru inşa etmeye gayret gösteriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Belediye Başkanı Rahmi Metin, Salarha Tüneli'nin bölge insanının uzun yıllar istediği bir proje olduğunu vurgulayarak, "Yaklaşık 15-20 yıl önce proje anlamında konuşulmaya başlanmış bir çalışma. Şehri arkaya açan, vadide yaşayan 25-30 bin vatandaşın şehirle daha kısa sürede buluşmasını sağlayan önemli bir çalışma. Tünelin açılmasından sonra yukarıda kalacak olan insan sayısı değişecektir. Bölgede yeni yerleşim alanlarının nitelikli hale gelmesini sağlayacak. Yolu yaklaşık 8-9 kilometre kısaltıyor. Şehrin trafiğini rahatlatıyor." diye konuştu.

Salarha Tüneli'nin 2 bin 977 metre uzunluğundaki ilk tüpü hizmete açıldı.

"20 dakikalık yol 5 dakikaya indi"

Karayolları Bölge Müdürü Mehmet Aşık ise "Özellikle yaz aylarında 15-20 dakika olan seyahat süresi 5 dakikaya inecek. Çok ciddi bir zaman. Zamana dayalı başka kazançlar elde edilecek. 70 yıllık bir hayaldi. Özellikle 2020 yılında bütün olumsuz pandemi sürecine rağmen söz verilen sürede yıl sonunda tek tüp açılışını yetiştirmiş olduk" ifadelerini kullandı.

  • Konuşmaların ardından Vali Çeber ile beraberindekiler 2 bin 977 metre uzunluğundaki tünelden otomobilleriyle geçti.

Hayaldi gerçek oldu: Salarha Tüneli'nin bir tüpü tamamlandı
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Salarha Vadisi Yenişehir Kalkındırma ve Dayanışma Derneği (SALVADER) Başkanı Dursun Ali Toptan da, “Bölgemiz için çok önemli bir tünel. Bu tüneli sadece kara ulaşımını kısalttı gözüyle bakmayalım. Dağla deniz arasına sıkışmış Rize şehrimizi vadiye açacaktır. Salarha vadimiz de yeni bir şehirleşme olacaktır, burası ikinci Rize'ye açılan kapı olacaktır. Bu tünel duble yol, Andon tünelin yapılmasıyla daha da anlamlı hale gelecektir” ifadelerini kullandı.
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Yolveren Köyü Muhtarı Şuayip Toptan ise “Sadece vadiye değil, Rize'mize çok şey katacak. Rize denizin kıyısına sıkışıp kalmıştı. Şehri güneye doğru açacak, Salarha Vadisi'ne de işlerlik kazandıracak. Salarha'dan bütün evlerden her gün Rize'ye gidip geliniyor. Boşuna yakıt harcanıyor, tünelin ekonomiye katkısıda çok olacak” diye konuştu.
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Hayaldi gerçek oldu: Salarha Tüneli'nin bir tüpü tamamlandı
Rize'nin 70 yıllık hayali olan ve tamamlandığında kentin kuzeyle güneyini en kısa güzergahtan birbirine bağlayarak ulaşımı kolaylaştıracak 2.9 kilometrelik çift tüplü Salarha Tüneli'nin bir tüpü tamamlandı. Bazı araçların izin verilen kontrollü geçişi sırasında büyük heyecan yaşandı. Salarha Belediye Başkanı Hasan Kara, “Bölgenin gelişimi açısından hayati öneme sahip bu tünelle birlikte şehrin güneye doğru açılması sağlanacak” dedi.
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