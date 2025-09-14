Şam’a sevkiyat günde bin TIR’a ulaşacak

Türkiye ile Suriye arasında doğrudan taşımacılığın 14 yıl sonra yeniden başlaması, lojistik sektörü için tarihi bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Yeni Şafak'a konuşan Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Başkanı Şerafettin Aras, atılan adımın sadece taşıma hacmini değil, ihracatın hızını ve ticaretin sürekliliğini de 2'ye katlayacağını söyledi. Aras, "Irak'a açılan Habur–İbrahim Halil sınır kapılarında aktarma ticaretin kaldırılıp doğrudan taşımacılığın getirilmesiyle günlük geçiş sayılarının 1.000’den 2.000’e çıkması bunun en somut örneğidir. Benzer model Cilvegözü–Bab el-Hava hattında da uygulanıyor. Bugün ortalama 400–500 TIR çıkışına hizmet eden bu kapı, doğrudan taşımacılıkla en az 1.000 TIR seviyesine ulaşabilecektir" dedi.

Şerafettin Aras

HEM ZAMAN HEM MALİYET AVANTAJI SAĞLADI

Suriye ile ortaklaşa yürüttükleri sürece dair bilgiler veren Aras, "Taşıma mevzuatı, sigorta kuralları ve olası konvoy uygulamaları uzun süre netleşmedi. Ancak hem Türk hem de Suriye resmi kurumları sürecin başından itibaren sürekli iletişimdeydi. Biz de Suriye Uluslararası Karayolu Derneği (SFIFF) ile temas kurarak eğitim, bilgi paylaşımı ve transit geçişler konusunda ortak çalışmalar yürüttük. İlk seferlerin ardından sahada gözlenen en önemli fark Suriye makamlarının destekleyici tavrı oldu. Seferler neredeyse bir gün içinde, düşük maliyetlerle tamamlanabildi" diye konuştu.

TİCARETİMİZE GÜÇ KATACAK

Suriye hattının açılmasının, Türkiye’nin bölgesel ulaştırma vizyonunun da önemli bir parçası olduğunu ifade eden Aras, "Kalkınma Yolu, Türkiye’yi Irak üzerinden Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerine bağlayan en kısa güzergâhı sunmaktadır. Suriye hattı, 14 yıl aradan sonra yeniden açılan stratejik bir koridor olup Körfez’e ulaşımda kritik bir rol üstlenmektedir. Zengezur Koridoru ise bölgeye yeni bir lojistik perspektif kazandırarak sınırların açılmasını ve alternatif tedarik zincirlerinin oluşmasını vadetmektedir. Tüm bu adımların ortak noktası, barışın ticaret ve taşımacılığa katacağı güçtür" değerlendirmesini yaptı. Şerafettin Aras, uzun vadede en büyük etkinin transit taşımacılıkta görüleceğinin altını çizerek, sözlerini şöyle tamamladı:

AVRUPA VE KÖRFEZ'LE YENİ TEDARİK ZİNCİRİ

"Körfez ülkelerinin TIR sistemine entegrasyonu ile Türkiye–Avrupa–Arap coğrafyası arasında yeni tedarik zincirleri yazılacak. Yapısal sorunların çözülmesiyle ticaret çok daha hızlı, güvenli ve verimli akacak. Bu süreç yalnızca lojistik sektörüne değil, bölge ekonomilerine ve toplumların refahına da önemli katkı sunacaktır."











