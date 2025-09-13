TOGG T10F'in fiyatı sızdı: 4 farklı versiyonla satışa sunulacak, rakiplerinden daha ucuz olacak

Türkiye’nin otomobili TOGG, ikinci elektrikli modeli T10F’i Türkiye ve Avrupa’da aynı anda kullanıcılarla buluşturuyor. TOGG’un yeni sedan modeli T10F, Türkiye’de 15 Eylül’de, Almanya’da ise 29 Eylül’de ön siparişe açılacak. Ön siparişler, TOGG’un mobil uygulaması Trumore üzerinden verilebilecek. Uygulama App Store, Google Play ve App Gallery’den indirildikten sonra hesap oluşturmak yeterli olacak. Öte yandan TOGG T10F için beklenen fiyat sızdı. Rakiplerinden daha ucuz olacağı iddia edilen model, 4 farlı versiyonla satışa sunulacak.
TOGG T10F’in için nefesler tutuldu, fiyatı ile ilgili kulislerde dolaşan rakam belli oldu.
Yeni modelin, TOGG’un SUV modeli T10X’ten yaklaşık 100–120 bin TL daha ucuz olması bekleniyor.
Beklenen fiyat açıklandı
Gelen son bilgilere göre T10F’in başlangıç fiyatı 1,7 milyon TL civarında olacak.
Özel bir finansman kampanyasıyla satışa sunulması planlanan T10F, Hyundai IONIQ 6, Tesla Model Y ve BYD Seal gibi elektrikli modellerle rekabet edecek.
TOGG’un T10F modeli, şık tasarımı ve donanım seçenekleriyle Türkiye’nin elektrikli otomobil pazarında dikkat çeken bir alternatif olacak.
Bu modellerin başlangıç fiyatları ise 1,8 milyon TL'nin üzerinde listeleniyor. Buna karşın TOGG T10F’in başlangıç fiyatının bu rakamların altında olması bekleniyor.
Rakipleriyle arasında oluşacak 200-300 bin TL’lik fark T10X’in hem sıfır satışlarında hem de yakın zamanda ikinci el piyasasında güçlü talep görmesine neden olacağı düşünülüyor.
Dört farklı versiyonla satışa sunulacak
TOGG’un T10F modeli satışa V1E Standart Menzil (RWD), V1 Uzun Menzil (RWD), V2 Uzun Menzil (RWD) ve V2 AWD (çift motorlu, dört çeker) olmak üzere dört farklı versiyonla sunulacak.
160 kW / 218 beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10F RWD (arkadan itiş) versiyonları, iki farklı batarya seçeneğiyle 350 km’ye (52,4 kWh batarya) ve 623 km’ye (88,5 kWh batarya) varan menzillere sahip olacak. 700 Nm tork üreten çift motorlu T10F AWD (dört çeker) versiyonu ise 88,5 kWh bataryasıyla 523 km WLTP menzile ulaşacak.
Servise ihtiyaç duyulmayacak
T10F’te en çok konuşulan özelliklerden birisi de uzaktan güncelleme.
T10F modelinde yedi adet hava yastığı yer alacak.
Otomobilde trafik işareti algılama sistemiyle birlikte çalışan dur-kalk fonksiyonlu akıllı adaptif hız sabitleyici ve akıllı şerit takip sistemi & şeritten ayrılma ikazı gibi özelliklerinin yanı sıra V2 donanım seviyesinde çevre görüş kamerası, kör nokta asistanı, sürücü dikkat asistanı, gelişmiş elektronik denge kontrolü gibi özellikleri standart, otomatik park asistanını ise opsiyon olarak yer alacak.