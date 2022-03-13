Sanal derslerin zaman ve para kaybettiren gerçeği: ​Online eğitim çöplüğü

Pandeminin rüzgarını arkasına alarak popüler olan online eğitimlerde standardın olmaması nedeniyle vatandaş mağduriyeti artış gösterdi. Bu işin tatlı ve kolay kazancını duyan bazı kişiler, hizmet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden ilan vererek öğrenci (müşteri) toplamaya çalışıyor. Ancak çoğunun eğitim durumunu, mesleki sertifikasını ve en önemlisi eğitim vermek için yeterliliğinin olup olmadığını bilmiyoruz.

SPOR EĞİTMENİNDEN YAŞAM KOÇUNA

İngilizce'den üniversiteye hazırlık derslerine; online fitness eğitmeninden yaşam koçlarına kadar birçok konuda ders verenler türedi. Saati 50 liradan bin liraya kadar uzanan bir fiyat tarifesi yanında, 10 dersi 5 bin liraya satanlar ve dahasını farklı dijital mecralarda bulabilirsiniz. Rakamlar konusunda bir şey sormayın çünkü bizim de kafamız karıştı. Herkesin kendine göre tarifesini belirlediği ortamda kim neye ikna olursa son fiyat odur.

ÖDEMEYİ ALIP ORTADAN KAYBOLUYOR

İşin sorunlu kısmı buradan sonra başlıyor. Şikayet sitelerinden incelediğimiz kadarıyla kaparo alıp ortadan kaybolanlar, para iadesi yapmayanlar, anlaşılan paketten eksik ders verenler ve dahası. Spor eğitmenliği gibi konularda ehil olmayanların yönlendirmesi sonucu olası sakatlık veya sağlık problemleri yaşanabiliyor. Sözde İngilizce eğitmenlerini, sahte psikologları, diyetisyenleri tez yazımı gibi işleri hiç anlatmayalım isterseniz.

REKLAM

HESAP BİLGİLERİNİZİ SAKIN VERMEYİN

Küresel çapta 250 milyar dolara ulaşan küresel online eğitim pazarı ülkemizde 200 milyon lirayı aşmış durumda. Reportlinker 2021 raporuna göre, sektörün 2026’ya kadar yılda ortalama yüzde 10,3 büyüyerek 457,8 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor. Haliyle müşterisi de eğitmeni de çok oluyor.

Tüketici derneklerine göre, Instagram’dan bile ilan verilerek öğrenci avına çıkılıyor. 'Binlerce takipçisi varsa iyidir', gibi sosyal medya yalanlarına aldanmayın. Sertifika ve eğitimlerini iyice araştırın. Bu kişilere ders ücreti veya kapora için hesap veya kart bilginizi sakın vermeyin. Zira sanal dersin gerçekleri paranıza, zamanınıza ve sağlığınıza mal olabilir.

Mahmut Şahin

Vergi ve denetim yok, kazanç çok

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, online eğitimin tüketici hukukunda ‘Uzaktan Satış’ olarak adlandırıldığını belirterek, "Ülkemizde uzaktan satışların altyapısı tam olarak sağlanamadığı için boşluklar var” diye konuştu. “Kurt puslu havayı severden yola çıkarsak, sektör vurguncuların iştahını kabartıyor “ diyen Şahin, “Vergi yok, denetim yok, kazanç çok. Tanınmış, referansı olan kişi ya da kurum olması ve istediğiniz hizmeti verecek yeterlilik ve sertifikalara sahip olması gibi konulara dikkat edin" uyarısını yapıyor.