Sanayi Bakan Varank: Hedefimiz büyümeyi istikrarlı şekilde sürdürmek

Türkiye ekonomisinin, yeni tip koronavirüs salgınının etkilerine rağmen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 6,7 büyümesine ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mutafa Varank açıklamada bulundu.

"Hedefimiz büyümeyi sağlıklı şekilde sürdürmek"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Varank, "Türkiye sağlam bir üretim altyapısına sahip. Üretimin ve ertelenen talebin de katkısıyla salgın sonrası 3. çeyrekte % 6,7 büyümeyi başardık. Pandeminin seyrine bağlı olarak önümüzdeki dönemi planlıyoruz. Hedefimiz, büyümeyi sağlıklı ve istikrarlı bir şekilde sürdürmek" dedi.

Türkiye sağlam bir üretim altyapısına sahip.



Üretimin ve ertelenen talebin de katkısıyla salgın sonrası 3. çeyrekte % 6,7 büyümeyi başardık!



Pandeminin seyrine bağlı olarak önümüzdeki dönemi planlıyoruz.



Hedefimiz, büyümeyi sağlıklı ve istikrarlı bir şekilde sürdürmek. pic.twitter.com/om2anBkpzT REKLAM November 30, 2020