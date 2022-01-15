Ekonomi Sanayi projelerinde çarpan etkisi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sanayi projelerinde çarpan etkisi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, değer zincirlerinin dijitalleştirilmesine ve çarpan etkisine sahip projelere odaklanılması, sektörlerde birden fazla oyuncuyu veya sektörün bir kısmını etkileyebilecek projelerin desteklenmesi için Sanayide Dijital Dönüşüm Programı için düğmeye basıyor.

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Yasemin Asan Yeni Şafak
​ Sanayi projelerinde çarpan etkisi
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Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, ‘Sanayide Dijital Dönüşüm Programı’ başlatmaya hazırlanıyor. Ulusal veya uluslararası sermayeli firmalar tarafından ülkemizde gerçekleştirilecek yatırım projelerini, 3 temel teşvik programı çerçevesinde destekleyen bakanlık buna Sanayide Dijital Dönüşüm Programını da ekleyecek.

DİJİTALE DESTEK ÖNCELİĞİ VERİLECEK

  • Buna göre, projelerde bir değil birkaç sektörü aynı anda olumlu yönde etkileyecek ve Türkiye’nin katma değerine destek sağlayacak dijital dönüşüm projeleri öncelikli olarak destek görecek. Böylece değer zincirlerinin dijitalleştirilmesine ve çarpan etkisine sahip projelere odaklanılacak.

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Programla sektörlerde birden fazla oyuncuyu veya sektörün bir kısmını etkileyebilecek projelerin desteklenmesi hedefleniyor. Bundan sonra firmaların tedarik ağlarına yönelik projeler ve sanayi bölgeleri gibi kümelerde çok sayıda firmaya yönelik projeler bu kapsamda değerlendirilecek.

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