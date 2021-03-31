​Sanayi üretimini artıralım​

TÜSİAD Olağan Genel Kurulu dün İstanbul’da yapıldı. Burada konuşan TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan; 2021’in, TÜSİAD’ın 50’nci kuruluş yıl dönümü olduğunu ve kuruluş yıllarındaki gibi bugün de küresel ekonomide ciddi sıkıntılar yaşandığını dile getirdi. Fiyat artışları ile mücadele etmek için fiyat kontrollerinin yetmediğini tecrübeyle bildiklerini belirten Özilhan, kalıcı çözümün üretim kapasitesini artırmak olduğunu belirtti.

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KAPASİTE ARTIŞINA DİKKAT ÇEKTİ

Özilhan, “Şimdi önümüzde kaçırmamamız gereken bir fırsat var. Pandemi ertesinde ticaret zincirlerinde değişim bekleniyor. Avrupalı şirketlerin tedarik kaynaklarını çeşitlendirmek ve daha yakın coğrafyaya taşımak istemeleri Türkiye’nin önemini daha da artıracak. Bu fırsattan yararlanmak için Türkiye, sorunlarını geride bırakıp sanayi ve tarımsal üretim kapasitesiyle hazır hale gelmeli” dedi.

ZORLUKLARLA BİRLİKTE MÜCADELE ÇAĞRISI

Salgınla mücadelenin gerektirdiği ekonomik yükün tüm ülkeleri zorladığını belirten Özilhan, şunları söyledi: “Haliyle ülkemiz de zorlanıyor. Pandeminin yol açtığı ekonomik zorluklar zaten mevcut olan yapısal sorunların üzerine ekleniyor. Ülke olarak hepimiz bu zorlu yolda seyir halindeki arabanın içindeyiz. Menzilimize ulaşmak için iş dünyası, çalışanlar ve diğer toplumsal kesimler, siyaset ve bürokrasi olarak birbirimize güvenmeli ve neyi, nasıl yapacağımızı konuşarak, istişare içinde belirlemeliyiz. Kavga dövüşle olmuyor. Kendi aramızda kavga ettikçe herkes kaybediyor. Muhakkak birleştirici olmak lazım.”

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Simone Kaslowski

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Tarihi fırsatı iyi değerlendirelim

Toplantı öncesinde Kovid-19 testi negatif çıkan TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski;, bazı semptomlar göstermesi nedeniyle Genel Kurul’a çevrim içi katıldı. Konuşmasında; dünyadaki ve Türkiye’deki ekonomik gelişmeleri değerlendiren Kaslowski, “Dünya ekonomisinde, geçmişe göre çok farklı dinamiklerin harekete geçtiğini görebiliyoruz. Dünyanın yeni düzeni, belli ki inşa ediliyor. 2021 de gelecek 10 yılın temel taşlarının döşeneceği yıl olacak. Türkiye’nin, bu tarihi anı, fırsat ve risklerini iyi değerlendirmesi lazım” dedi.

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ŞOKLARA GÜÇLÜ TL İLE DİRENEBİLİRİZ

“TL’ye, kaybettiği güveni mutlaka yeniden kazandırmalıyız” diyen Kaslowski, “Aksi halde krizden çıkışımızın çok zorlaşacağı kanısındayız. TL’nin zayıflığı bizi de dışsal şoklar karşısında sürekli zayıf bırakacaktır. Bu hedefe yönelik olarak bugüne dek titizlikle korunan bütçe dengesine daha fazla dikkat etmek, daha önce ülkemize büyük sıkıntılar yaşatan ikiz açık ortamına, dönmemek gerektiğini düşünüyoruz” dedi.