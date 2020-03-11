Ekonomi Sanayi yatırımı Doğuya kayıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sanayi yatırımı Doğu’ya kayıyor

Yatırımcılar, fabrika kurmak için teşviklerin yoğun olduğu Doğu Anadolu bölgesini tercih etmeye başladı. Tekstil yatırımlarının yoğun olduğu Ağrı’ya 7 bin kişi istihdam edilecek Ayakkabıcılar Sitesi kurma kararı alınırken, Mazgirtli bir iş adamı memleketi Tunceli’ye 200 milyon avroluk entegre tekstil tesisi yatırımı yapacağı müjdesini verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Adana’da ziyaretine gelen ÇGC Başkanı Cafer Esendemir ve beraberindeki heyeti konuk etti. Esendemir, Adana Demirspor aşığı Sonel’e Mavi Lacivert tespih hediye etti.
Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Adana’da ziyaretine gelen ÇGC Başkanı Cafer Esendemir ve beraberindeki heyeti konuk etti. Esendemir, Adana Demirspor aşığı Sonel’e Mavi Lacivert tespih hediye etti.

Terörden arındırılan ve turizmin canlandığı Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki şehirler, sanayi yatırımlarını da çekmeye başladı. Ağrı'da 7 bin kişiye istihdam sağlayacak Ayakkabıcılar Sitesi kurulurken, Tunceli 200 milyon avroluk tekstil entegre tesisi yatırımına hazırlanıyor.

AĞRI'YA AYAKKABICILAR SİTESİ

Süleyman Elban

Ağrı Valisi Süleyman Elban, kentte işsizliği azaltmak için 7 bin kişinin çalışacağı Ayakkabıcılar Sitesi kuracaklarını açıkladı. Elban, "7 bin kişinin çalışacağı bir Ayakkabıcılar Sitesi kuruyoruz. Tekstilden sonra Ağrı ayakkabıda da bölgenin merkezi olacak ve Türkiye'de de bir üretim merkezi haline gelecek. Bununla ilgili çalışmalarımızı tamamladık" dedi. Elban, Ayakkabıcılar Sitesi için iş adamlarıyla görüştüklerini ve anlaşma sağladıklarını aktararak, "Yapılacak yerin arsa temini tamam. Yapacağımız projeyle ilgili tüm kaynakları Valiliğimiz İl Özel İdaresi kaynaklarıyla temin ettik. Sitenin yapımıyla ilgili tüm paramız hazır ve bütçemizi de hazırladık. Kaynak sorunumuz yok, kendi imkanlarımızla yapıyoruz" diye konuştu.

JEOTERMAL SERADA DÜNYA BİRİNCİSİYİZ

Son dönemde en çok yatırım çeken alanlardan jeotermalde serada Türkiye 5 bin dönümlük alanıyla dünya lideri oldu. Türkiye Jeotermal Derneği Genel Başkanı Orhan Mertoğlu, jeotermal elektrik üretiminde ise Türkiye’nin dünyada 4. sırada olduğunu aktararak, “Türkiye’nin jeotermal elektrikteki potansiyeli, klasik hidrotermal kaynaklardan 4 bin 500 megavat. Şu anda 1600 megavat üretim kapasitemiz var. Isıtmada kullandığımız 3 bin 500 megavat termaldir. Bizim ısıtmadaki potansiyelimiz ise 60 bin megavat termaldir. Bu, çok büyük bir rakam. Dolayısıyla jeotermal yerli, yenilenebilir, milli kaynağımızdır. Dışa bağımlılığı olmayan ve ucuz. Bugün doğal gaza göre yüzde 70 daha ucuz ısınma sağlıyor.”

TUNCELİ’YE 200 MİLYON AVROLUK YATIRIM

  • Kısa süre önce terörden arındırılan Tunceli ise turizm faaliyetleri ve sanayi yatırımlarıyla bir anda şaha kalktı. Vali Tuncay Sonel, Almanya’da yaşayan Mazgirtli bir iş adamının, memleketi Tunceli’ye 200 milyon avroluk entegre tekstil tesisi yatırımı yapacağı müjdesini verdi. Memleket sevdalısı gurbetçi iş adamının, Tunceli’ye yapacağı fabrikada 3 bin kişinin istihdam edileceğini belirten Vali Sonel, bu haberi öğrendiği anda büyük bir heyecan ve mutluluk yaşadığını anlattı. Söz konusu tesislerin Tunceli Organize Sanayi Bölgesi’nde 95 dönümlük bir alan üzerinde 1 yıl içerinde tam kapasite faaliyete başlamasının planlandığını kaydeden Vali Sonel, 15 dönümlük alana kurulacak ilk fabrikanın temelinin ise 1 ay içinde atılacağı müjdesini verdi.

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