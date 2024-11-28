Sanayici kredi faizinde düşüş istedi

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi’nin Kasım Ayı Olağan Toplantısı dün yapıldı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın konuk olarak katıldığı programda konuşan İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, reeskont kredilerine (ihracat ile döviz kazandırıcı hizmetlerin finansmanı amacıyla kullandırılan) ilişkin taleplerini 8 başlıkta sıraladı. Kürsüye gelerek ekonomik gelişmeler hakkında sanayicilere değerlendirmelerde bulunan Fatih Karahan, gıda tarafında 3'üncü çeyrek sonrası geçici koşullardan dolayı yüksek fiyat artışları gördüklerini belirtti. Karahan, “Enflasyonun ana eğilimi öngördüğümüzden yavaş olsa da iyileşiyor” dedi.





REFAHA EN BÜYÜK KATKI FİYAT İSTİKRARIYLA OLUR

Toplumsal refaha en büyük katkıyı, fiyat istikrarını sağlayarak sunacaklarının bilincinde olduklarını söyleyen Karahan, "Dezenflasyon sürecinin devamı ve ardından fiyat istikrarının tesis edilmesiyle öngörülebilirlik artacak. Böylece yatırım, üretim ve tüketim kararları daha uzun vadeli bir bakış açısı ile alınabilecek" diye konuştu. Fatih Karahan, üçüncü çeyrekte enerji fiyat artışının güçlendiğine değinerek, şöyle devam etti: "Bu gelişmede, yönetilen enerji kalemlerindeki fiyat gelişmelerinin yanı sıra maktu vergi güncellemelerinin etkileri öne çıktı. Gıda tarafında ise üçüncü çeyrekteki iyileşmenin ardından, geçici arz koşullarına bağlı olarak işlenmemiş gıda grubunda ekim ayında yüksek fiyat artışları gördük. Bu görünüm kasım ayında da devam ediyor. Diğer taraftan, taze meyve ve sebze dışındaki gıda enflasyonu daha düşük seyrediyor.” Karahan, kasım ayına ilişkin perakende ödeme sisteminden elde edilen öncü göstergelerin, son çeyrekte aylık kira enflasyonunun yavaşlayacağına işaret ettiğinin altını çizdi.





DİSİPLİNİ ELDEN BIRAKMAYALIM

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan da konuşmasında, Merkez Bankası'nın çok net olarak enflasyonu düşürme hedefi koyduğunu ancak fiyatların direnç gösterdiğini vurguladı. Bahçıvan, “Enflasyonun ana eğilimindeki iyileşme halen istenen düzeyde değil. Benzer bir durum enflasyon beklentileri için de geçerli. Özellikle de hane halkı ile reel sektörün öngörüleri, sağlıklı fiyatlamayı son derece zorlaştıran seviyelerde” dedi.





Bu süreç çok kıymetli

İSO Başkanı Bahçıvan: “Şu bir gerçek ki toplumun düşük enflasyona olan güvenini yeniden kazanmak oldukça zorlu bir mücadeleyi gerektiriyor. Bugün ekonomide yaşanılan sıkıntıların, rasyonel bir yol haritasıyla aşılması noktasında çok ciddi ve değerli bir süreçten geçiyoruz. Herkes için her günün kıymeti var. Burada disiplini elden bırakmamalıyız."











