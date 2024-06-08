Sanayiciden Hakkari ve Şırnak çıkarması

Ziyaretin ilk durağı Cizre Ticaret ve Sanayi Odası oldu. CTSO Yönetim Kurulu Başkanı ve CTSO Meclis Başkanı Mesut İverendi’nin ev sahipliğinde İSO Meclisi ile birlikte ortak meclis toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının ardından ‘İSO Mesleki Eğitim İşbirliği Projesi’ (İSO MEİP) Protokolü’nü imzaladı.
TÜRKİYE’NİN KADERİ DEĞİŞECEK
Şırnak Valisi Cevdet Atay İSO MEİP iş birliğine ilişkin yaptığı açıklamada, “İSO’nun iş birliği içerisinde bir model ile buraya yeni yatırımcılar getirerek belki buradaki işsizliğe, buradaki istihdama çok ciddi faydalar sağlayacağına inanıyorum. Tam yatırıma muhtaç halde bekliyor” dedi. Projeyle katılımcı ve sonuç odaklı bir model oluşturduklarını belirten Erdal Bahçıvan, şunları söyledi: “İmzalanan mesleki eğitim sanayi iş birliği protokolü de bu güzel iş birliğinin ilk adımı” diye konuştu. Erdal Bahçıvan ise, “Rakamların şu andaki boyutu bile Türkiye’nin kaderini değiştirecek bir yolda olduğumuzu gösteriyor. Buranın genç nüfusunu da eğitimle birleştirip Türkiye’mize değer katan bir yolculuğa çıkmanın gururunu yaşarız. İstanbul’da huzurlu ve mutlu yaşamak istiyorsak Cizre huzurlu ve mutlu olmalı” ifadesini kullandı.
CUDİ’DE RÜZGAR ENERJİSİ İÇİN PLANLAMA
İmzalanan protokolün ardından, Gabar petrol kuyular bölgesindeki çalışmalar yerinde izlendi. Petrol üretim sahası gezildikten sonra Şırnak Valisi Cevdet Atay, “Şu anda 39 arama noktamızda, günlük 43 bin varillik petrol üretiyoruz. Bugün Şırnak enerjinin başkenti konumunda. Gabar’da yıl sonu günlük 100 bin varil hedefleniyor. Enerji bakanımızın rüzgarla ilgili ciddi bir talimatı oldu. Cudi’nin etrafında rüzgarla ilgili tüm veriler alınıyor, kısa zamanda inşallah oralarla ilgili açıklamaları da kendileri yapacaktır” dedi.