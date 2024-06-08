Sanayiciden Hakkari ve Şırnak çıkarması

Şırnak Valisi Cevdet Atay İSO MEİP iş birliğine ilişkin yaptığı açıklamada, “İSO’nun iş birliği içerisinde bir model ile buraya yeni yatırımcılar getirerek belki buradaki işsizliğe, buradaki istihdama çok ciddi faydalar sağlayacağına inanıyorum. Tam yatırıma muhtaç halde bekliyor” dedi. Projeyle katılımcı ve sonuç odaklı bir model oluşturduklarını belirten Erdal Bahçıvan, şunları söyledi: “İmzalanan mesleki eğitim sanayi iş birliği protokolü de bu güzel iş birliğinin ilk adımı” diye konuştu. Erdal Bahçıvan ise, “Rakamların şu andaki boyutu bile Türkiye’nin kaderini değiştirecek bir yolda olduğumuzu gösteriyor. Buranın genç nüfusunu da eğitimle birleştirip Türkiye’mize değer katan bir yolculuğa çıkmanın gururunu yaşarız. İstanbul’da huzurlu ve mutlu yaşamak istiyorsak Cizre huzurlu ve mutlu olmalı” ifadesini kullandı.