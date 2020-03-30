Ekonomi Koronavirüse iyi geliyor dendi Sarımsağın kilosu 60 TLye çıktı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sarımsağın kilosu 60 liraya çıktı

'Koronavirüse iyi geliyor' dendi: Sarımsağın kilosu 60 TL'ye çıktı

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınına karşı uzmanların vatandaşları bağışıklık sistemini güçlendiren besinlere yönlendirmesinin ardından sarımsak fiyatları 60 liraya kadar yükseldi. Halk pazarında alışveriş yapan vatandaşlar, sarımsak fiyatlarının yüksek olmasından yakınırken, sadece 3 veya 5 adet alabiliyor.

Haber Merkezi İHA
Uzmanlar ’koronaya karşı sarımsak tüketin’ dedi, fiyatlar 60 liraya kadar çıktı.
Uzmanlar ’koronaya karşı sarımsak tüketin’ dedi, fiyatlar 60 liraya kadar çıktı.

Çin’in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan, Türkiye dahil birçok ülkede etkisini gösteren korona virüs (Kovid-19) salgınının hızla yayılması nedeniyle sarımsağa olan talep de arttı.

Uzmanların vatandaşları bağışıklık sistemini güçlendiren besinlere yönlendirmesinin ardından sarımsak fiyatları 50 ile 60 lira arasında değişiyor.

  • Kırıkkale’deki halk pazarında alışveriş yapan vatandaşlar, sarımsak fiyatlarının yüksek olmasından yakınırken, sadece 3 veya 5 adet alabiliyor.

KASTAMONU'DA SARIMSAK YOK

Sarımsak fiyatlarının zam sebebinin sel baskını olduğunu öne süren bir pazar esnafı, "Sarımsak sel baskını olduğundan dolayı pahalı. Yerinde de sarımsak olmadığından dolayı o yüzden pahalı, 40 liraya alıyoruz, 50 liraya satıyoruz. Kastamonu’nun hiçbir yerinde şu anda sarımsak yok. O yüzden pahalı. Çiftçide sarımsak olmadığından dolayı o yüzden pahalı oluyor. Önceden 10 ton çıkıyorsa şimdi 1 ton çıkıyor” dedi.

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60 LİRAYA ÇIKTI

Pazara alışveriş için gelen Erdal Dinçer de, “Fiyat biraz zamlanmış, normalde 35-40 liraydı. Bir anda 50-60 liraya kadar çıkmış. Birileri iyi geliyor diyor hemen zam yapıyorlar. Sarımsak her zaman iyi gelir. Diğerlerine hiç bakmıyorlar mesela patates 4 lira olmuş, 2 liraydı” diye konuştu.

Geçen hafta sarımsağın 30 lira olduğunu belirten Ömer Karataş, "Korona virüs nedeniyle bu hafta 50 lira olmuş. Allah fırsatçılara fırsat vermesin. Sarımsak çok ucuz daha ne olacak. Altının gramı ile aynı hemen hemen. Sarımsak alamıyoruz ekiyoruz bahçeye. Kendimiz ekiyoruz kendimiz yetiştiriyoruz. Yapacak bir şey kalmadı. Allah apartmanda oturanlara sabır versin. Yine iyi köyü bahçemiz var da orada dikip biçiyoruz" şeklinde konuştu.

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