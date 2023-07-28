Şarj ağı işletmecilerine ağ oluşturmaları için 31 Ocak 2024'e kadar süre verildi

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK), Şarj Hizmeti Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Öte yandan, aynı yönetmeliğin 3'üncü maddesinde yer alan serbest erişim platformunu tanımlayan "Mevcut tüm şarj istasyonlarının gerçek zamanlı olarak görüntülenebilmesi için oluşturulan, şarj istasyonlarının verilerini canlı olarak sağlayan ve veri değişimi ile diğer işlemlerin standart protokoller ve arayüz ile sağlandığı Kurum tarafından hazırlanan platformu" ifadesinde yer alan "mevcut" ibaresinden sonra gelmek üzere "halka açık" ibaresi eklendi.