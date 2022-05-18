Şarj ekosistemi bağımsızlaşıyor

Elektrikli ve otonom araçlar için enerji paylaşım yazılımı ve enerji transfer donanımı hizmeti sağlayan Car4Future, kuruluşundan bu yana şarj ekosistemi teknolojilerinde öncü oldu. Girişim, şu ana kadar 100 binin üzerinde istasyon ile Türkiye’de ve Kuzey Avrupa ‘da elektrikli araç sürücülerinin doğrudan hayatını kolaylaştırıyor. 2018 yılında üç ortak tarafından kurulan girişim, ilk demo yazılımını da bu tarihte üretti. Girişim 2019’da Avrupa’da , 2020’de ise Türkiye’de şirketleşti.

KABLOSUZ ŞARJ İÇİN İLK ADIMI ATTIK

Pandemi sürecinde rutin çalışmalarını sürdüren firma, normalleşmeyle birlikte büyüme odaklı olarak hareket etmeye başladı. Car4Future Kurucu Ortağı Oğuzhan Sarıtaş, iş modellerini değiştirdikleri müşteri segmentinde B2B olarak Kuzey Avrupa’da satış ve pazar payı artırmayı hedeflediklerini söyledi. Sarıtaş, “Özellikle yeşil dönüşüm, karbon ayak izi azaltılması ve karbon salınımı özel şirketlerin öncelikli konuları olacak. Donanım tarafında ise hem enerji sektörünün hem de şarj istasyon işletmecilerinin şebekeden bağını koparacak mobil olarak kablolu kablosuz çalışabilecekleri bir ürün geliştiriyoruz” dedi.

TÜRKİYE’DEKİ ALTYAPI HIZLA BÜYÜYECEK

Girişimi kurarken, elektrikli araç sürücüsü olarak gelecekte oluşabilecek sorunlardan yola çıktıklarını ifade eden Sarıtaş, devlet hibelerinin yanı sıra özel sektörün risk sermayesinde de yine hissesiz hibeler aldıklarını söyledi. Türkiye’deki altyapının gelişimini değerlendiren Sarıtaş, şunları söyledi: “Şarj düzenlemeleri 1 ay önce kabul edildi. Türkiye de elektrik araç bulunabilirliği artmasıyla ‘şarj ekosistemi teknolojilerinde’ hızlı bir büyüme bekliyoruz.”

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Oğuzhan Sarıtaş

TOGG ile ortak çalışabiliriz

Car4Future Kurucu Ortağı Oğuzhan Sarıtaş, “Hızlı şarj olan talebin en üst seviyede olduğu zamanlarda düşük hızda şarj seçeneği sunmamız pazarın hızlı büyümesine engel olabilir. Bu noktada da mobil şarj çözümleri hızlı ivme kazanacaktır” dedi. TOGG ile alakalı olarak da görüşmeler gerçekleştirdiklerini dile getiren Sarıtaş, “Gizlilik anlaşması yapıldı ancak iş birliği imzalamadık. TOGG ile alakalı seri üretim sonrasında çalışmalarımız olabilir” diye konuştu.