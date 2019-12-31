Ekonomi Şarj istasyonu ağı genişliyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Şarj istasyonu ağı genişliyor

Türkiye'nin Otomobili'nin tanıtımıyla gözler şarj istasyonlarına çevrildi. Halihazırda 2 binden fazla elektrikli araç ve 2 bin civarında şarj istasyonunun bulunduğunu söyleyen TEHAD Başkanı Berkan Bayram, "Ülkemizde neredeyse 1 elektrikli otomobile, 1 şarj soketi düşüyor. 81 ilin 60'ında şarj istasyonu bulunuyor. Bu istasyonların yaklaşık yüzde 25'i hızlı şarj istasyonu. Gelecek açısından ihtiyaç duyacağımız şarj istasyonu ağı gittikçe yapılanacak ve sayıca artacaktır" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
TOGG (Fotoğraf: Arşiv)
TOGG (Fotoğraf: Arşiv)

Türkiye'nin Otomobili'nin tanıtımıyla birlikte vatandaşların en çok merak ettiği şeylerin başında şarj istasyonları geldi. Türkiye'deki elektrikli araçların son durumuna dair bilgiyi ise Türkiye Elektrikli ve Hibrit Araçlar Derneği (TEHAD) Bşakanı Berkan Bayram Yeni Şafak'a değerlendirdi. Bayram son olarak Türkiye'de 2 bin adede yakın tam elektrikli araç olduğunu ifade ederken, araç başı bir soket düştüğünü de sözlerine ekledi.

Berkan Bayram

60 İLDE ŞARJ İSTASYONU VAR

TEHAD Başkanı Bayram, Türkiye'de son 8 yıldır elektrikli araç şarj istasyonlarının geliştiğini vurgulayarak, "8 yılda şarj istasyonlarının kat ettiği gelişim, dünya standartlarındadır diyebiliriz. Türkiye şarj istasyonu pazarında yabancı markalar ile birlikte tamamen yerli üretim şarj markalarımızda bulunmakta. Bu pazarın gelişmesinde elektrikli ulaşıma inanmış sadece bir avuç insanın varlığından bahsedebiliriz. Tasarımdan üretimine kadar milli kaynakların değerlendirildiği istasyonlar, önümüzdeki yıllarda çok daha hızlı bir artış gösterebilir. Şarj teknolojisinin kat ettiği başarılı mesafe, elektrikli otomobil pazarının daha da canlanmasına dolaylı katkı sağlayacaktır. Konumlanma olarak ülkemizin 81 ilinin 60'ında şarj istasyonu bulunmakta olup, bu istasyonların yaklaşık yüzde 25'i hızlı şarj istasyonudur. Gelecek açısından ihtiyaç duyacağımız şarj istasyonu ağı önümüzdeki 5 yıl içinde gittikçe yapılanacak ve sayıca artacaktır" açıklamasında bulundu.

EPDK ŞARJ İSTASYONU MEVZUATI HAZIRLIYOR

Şarj istasyonları ile ilgili halihazırda yasalar olduğuna dikkat çeken Bayram, "Kanunlarımızda şarj istasyonları ile ilgili olarak 2 başlıkta mevzuat düzenlemesi yapılmıştı. Son düzenleme ile yürürlüğe giren AVM otoparklarındaki şarj istasyonu sayısıdır. Artık her 50 adetlik otopark alanında 1 şarj istasyonunun konumlandırılması şarttır. Aynı şekilde konut projelerinde de artık her 100 otomobil için en az 2 elektrikli otomobil park yerinin ayrılması gerekmektedir. Bu sektörün ilerlemesi şu anda sadece özel sektör eli ile yapılmaktadır. Özellikle mevzuat yazımı ve uygulaması konusunda Enerji Piyasasını Düzenleme Kurulu'nun ciddi yönlendirmesi ve desteği mevcuttur" diye konuştu.

  • AKARYAKIT İSTASYONLARI DÖNÜŞÜME EN YAKIN YAPI
  • Türkiye'de şarj istasyonları ilk öncelikle AVM'lerde görülmeye başlandı. Tüm AVM'lerin neredeyse tamamında bir elektrikli araç şarj istasyonu kurulurken, dönüşümle birlikte bunun daha da yaygınlaşması bekleniyor. AVM'lerin ardından ise bazı akaryakıt markaları şarj istasyonu kurulumu yaptı. Kimisi denemek için yaparken, kimisi ise ücretli tarifeyle hizmet veriyor. Türkiye genelinde 13 bin akaryakıt istasyonu bulunuyor. Bunların şarj istasyonu dönüşmüyle birlikte artan ihityacın bir kısmının karşılanması hedefleniyor.
  • ELEKTRİKLİDE REKABET VAR
  • Fatih Birol
  • Elektrikli yerli otomobil için açıklamada bulunan Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol ise, elektrikli araç sektöründe küresel bir rekabet olduğunu belirterek, "Türkiye'nin bu dönemde attığı adım oldukça isabetli. Bu adım, Türkiye'nin dünyadaki teknolojik gelişmelere paralel hareket ettiğini gösteriyor. Üretim hedeflerine ulaşırsak, Türkiye bu alanda hatrı sayılır bir oyuncu olmaya adaydır" dedi.

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