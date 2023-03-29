Şarj istasyonu sayısı 10 bine ulaşır

Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği (TEHAD) Başkanı Berkan Bayram, yerli otomobil Togg’un ön siparişte aldığı talebin sadece bir haftada 100 bine ulaşmasının şarj istasyonlarına ilişkin ihtiyaç hakkında da ipucu sağladığını söyledi. Bayram, yıl sonuna kadar Türkiye genelinde elektrikli şarj istasyonu sayısının 10 bine ulaşabileceğini belirtti. Berkan Bayram, elektrikli araçlar ve bataryaların teknik özelliklerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, şarj sektöründe devletin yapıcı ve doğru yönlendirici adımları sayesinde şarj ağının her geçen ay katlanarak arttığını ifade etti.

ELEKTRİKLİ ARACA TALEP FAZLA

Bayram, 2022’de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın açıkladığı destek paketi ile de yatırımların önünün açıldığını belirtti. Bayram, 2020 yılı öncesinde sadece 5 firmanın yer aldığı sektörde şu anda 122 firmanın şarj ağı lisansı aldığını ifade etti. Türkiye genelinde ise şarj istasyonu yatırımlarının devam ettiğini belirten Bayram, “Böylelikle 1.000’li rakamlarda dolaşan şarj ağındaki ünite sayımız, günümüzde 6 bin 500’e kadar çıktı. Şarj ağı arttı ve elektrikli araçlara olan talep fazla. Bu sayının yeterli olduğunu söyleyemeyiz. Togg’un ön siparişte aldığı talebin 1 haftada 100 bin olduğunu göz önünde bulundurursak, çok daha fazla şarj istasyonuna ihtiyacımız olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Yıl sonuna kadar toplam şarj ağımızın 10 bine ulaşacağını tahmin ediyorum” ifadelerini kullandı.

LİTYUM BATARYALAR ÖN PLANDA

Bayram, elektrikli araçlarda hedefin bataryaların, daha düşük bir hacim içerisinde daha yüksek enerji yoğunluğu bulundurması olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu: “Aynı zamanda, güvenlik açığı bulunmaması ve uzun ömürlü olması da diğer hedefler. Bu yüzden şarj edilebilen batarya sektöründe sürekli bir teknoloji ilerleyişini görmekteyiz.”

TEHAD Başkanı Berkan Bayram, kurşun asit akülerden yeni nesil batarya teknolojisine geçişte, elektrikli araçlarda üreticilerin en çok tercih ettiği türün lityum tabanlı bataryalar olduğunu açıkladı.







