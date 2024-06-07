Satışlarımızın yüzde 70'ini iç pazara yapıyoruz

Paslanmaz çelik sektöründe Gümrük Vergisi tartışması sürüyor. Türkiye’nin en büyük paslanmaz çelik üreticisi POSCO ASSAN TST, yerli üretimin korunmasını gerektiğini belirterek, yüzde 12 olarak uygulanan vergi oranının artırılmasını istiyor. Faaliyete geçtiği günden bu yana 2 milyon tonun üzerinde yüksek kalite paslanmaz çelik üreterek 3 milyar dolarlık ithalatın önüne geçtiklerini belirten şirketin ortaklarından Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı, ürettikleri çeliğin %70’ini iç pazara sunduklarını söyledi. Kayabaşı, “Paslanmaz çelikte edindiğimiz bilgi ve tecrübeyle ülkemize ve dünyaya yüksek kaliteli mamuller sunuyoruz. Bunun sürebilmesi için Çin, Endonezya, Tayvan gibi ülkelere karşı paslanmaz çelikte koruma getirilmesi şart” dedi.

300 TON KAPASİTEYE SAHİP

Türkiye demir-çelik sektörünün gelişmesi için faaliyete geçtikleri dönemde ülkede üretimi bulunmayan bir ürünü üretmek amacıyla kurulan tesislerinin bugün Türkiye’nin en büyük paslanmaz çelik üreticisi konumunda olduğunu söyleyen Kayabaşı, “Yaklaşık 500 kişinin çalıştığı tesiste, hammadde olarak kullandığımız sıcak haddelenmiş yassı çeliği birçok prosese tabi tutarak mamul haline getiriyoruz. Haddelemede yıllık 250 bin ton, tavlamada ise 300 bin ton kapasiteye sahip tesisimizde ürettiğimiz ürünün yüzde 70'lik bölümünü iç pazara sunuyoruz" diye konuştu.

"UZAK DOĞU'YA KARŞI KORUMA ŞART"

Uluslararası standartlarda gerçekleştirdikleri üretimle ortaya çıkan mamullerin başta Avrupa Birliği ve ABD olmak üzere, gelişmiş pazarlardaki pek çok müşteri tarafından tercih edildiğinin altını çizen Kayabaşı, şu değerlendirmede bulundu: "Paslanmaz çelik alanında edindiğimiz bilgi ve tecrübe sayesinde ülkemize ve dünyaya yüksek kaliteli mamuller sunuyoruz. Elde ettiğimiz bu başarı, son yıllarda âtıl paslanmaz çelik üretimlerini dampingli fiyatlarla ülkemize getiren Uzak Doğulu üreticiler tarafından sekteye uğratıldı. Çin, Endonezya, Tayvan gibi ülkelere karşı paslanmaz çelikte koruma gelmezse tüm sektör bu ülkelerin insafına kalacak."

Yüzde 12 gümrük vergisi uygulanıyor

Türkiye'nin paslanmaz çelikte halen yüzde 12'lik Gümrük Vergisi uyguladığını anımsatan Haluk Kayabaşı, şunları kaydetti: "Bu koruma önlemi ithal edilen tüm ürünlere uygulanmıyor. Halen toplam ithalatın yüzde 70'i sıfır vergiyle giriyor. Paslanmaz çelikte koruma önlemlerine karşı çıkan beyaz eşya ve paslanmaz çelikten mutfak eşyası üreticileri bile yüzde 28,2 ile yüzde 31,4 arasında vergiiyle korunuyor. Bugün Çinli ve Endonezyalı üreticiler hammadde olarak kullanılan sıcak haddelenmiş paslanmaz çeliği bize 2 bin doların üzerinde fiyatlarla teklif edip satıyorlar, bu rakam ton başına bin 850 dolar olan nihai üründen daha fazla. Biz POSCO ASSAN TST'yi kurmasaydık bu üreticiler Türkiye'ye çok daha yüksek fiyatlardan satış yapacaklardı."







