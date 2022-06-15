Savaşa rağmen Rus tekstilci Antalya’ya koştu

Bir dönem Laleli'den Rusya ve Doğu Avrupa'ya yapılan bavul ticareti, şimdilerde profesyonel etkinliklerle devam ediyor. Yıllardır Türk tekstilini Rus ve Orta Asyalı alıcılarla buluşturan Dosso Dossi Fashion Show, 19 yılı geride bıraktı. Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, “Katılımcı sektör, marka ve alım heyeti sayısı her geçen yıl artıyor. Bu yıl savaşa rağmen Rusya’dan ve savaş bölgeleri dışındaki şehirlerden gelen Ukraynalıların da katılımıyla başarılı bir etkinliğe ev sahipliği yaptık” dedi.

REKOR FİRMA SAYISI

Türkiye’nin en büyük tekstil pazarlama organizasyonu olan Dosso Dossi Fashion Show, Antalya’da rekor firma katılımıyla gerçekleştirildi. Şimdiye kadar kadın, erkek, çocuk, ayakkabı ve ev tekstil sektörlerinden markalarla gerçekleştirilen etkinliğe bu kez 'iç giyim' sektörü de dahil oldu. 10 yeni markanın yer almasıyla ürün ve firma sayısını çeşitlendirdiklerini belirten Hikmet Eraslan, “Fuar, pazarlama ağımızda toplam 120 markaya ulaştık. İç giyim sektörünün de dahil olmasıyla 6 ayrı ürün grubu ile 40 ülkeden yaklaşık 5 bin misafiri ağırladık” ifadesini kullandı.

ETKİNLİĞE YOĞUN İLGİ

19 yıldır sektörde önemli deneyim kazandıklarını ve ülke ihracatına katkı yaptıklarını belirten Eraslan şöyle devam etti; “Bu yıl Antalya’ya yaklaşık bin Rus ve savaş olmayan şehirlerde yaşayan 250 Ukraynalı geldi. Ruslar ve Ukraynalılar bir arada. Ünlü tekstil markalarının Rusya’dan çekilmesi Türk tekstil markaları için önemli bir fırsat olacak. Bu etkinliğimize olan yoğun ilgi bunun bir işareti.”

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Afrika pazarına odaklandı

2022 yılının, Kazakistan ve Özbekistan’da düzenlenecek fuarlar başta olmak üzere yeni pazarlar oluşturmak adına bir atılım yılı olacağını söyleyen Hikmet Eraslan, “Afrika pazarını da çok önemsiyoruz. Gana ve Senegal en yoğun müşteri gruplarımızın olduğu ülkeler. Bunların yanı sıra; Gabon, Nijerya, Gana, Etiyopya, Cibuti, Sudan, Kenya ve Cezayir’den de müşterilerimiz gelmeye başladı. Afrika, sadece Türkiye için değil çok yakın gelecekte dünyanın en büyük ticaret alanı olacak. Bölge, Çin’in ve Avrupa’nın yatırımlarıyla hızla kalkınıyor. Biz, Dosso Dossi Holding olarak Afrika’daki yatırım imkanlarını yakından takip ediyoruz” diye konuştu.

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