Ekonomi Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir müjdeyi verdi Sungur kara, hava, deniz platformlarına entegre edilebilecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir müjdeyi verdi

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir müjdeyi verdi: Sungur kara, hava, deniz platformlarına entegre edilebilecek

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Roketsan tarafından geliştirilen Sungur Hava Savunma Sistemi'nin portatif özelliğiyle kara, hava, deniz platformlarına entegre edilebileceğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sungur
Sungur

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından heyacanlandıran bir açıklama yaptı.

Demir, "Sungur, azami menzil ve irtifada hareketli hedefe karşı yaptığı başarılı test atışıyla katmanlı hava savunmasındaki rolünü sağlamlaştırdı. Roketsan tarafından geliştirilen Sungur Hava Savunma Sistemi portatif özelliğiyle kara, hava, deniz platformlarına entegre edilebilecek" diye konuştu.

Roketsan'ın yeni hava avcısı Sungur testleri geçti: Envantere giriyor
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Roketsan'ın yeni hava avcısı Sungur testleri geçti: Envantere giriyor
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Roketsan'ın yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği yeni füzesi Sungur'u tanıttı. Testleri tamamlanan Sungur, envantere ekleniyor. Yerli füzenin başlıca özellikleri şöyle: Hava unsurlarında yüksek isabet kabiliyetine sahip. Kara, hava, deniz platformlarına kurulabiliyor. Titanyum harp başlığı ve uzun menzilli radarıyla rakiplerinden önde. S 400 ve S 300 gibi sistemler tarafından kullanılan milli soğuk atım (cold launch) teknolojisiyle donatıldı.


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