Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir müjdeyi verdi: Sungur kara, hava, deniz platformlarına entegre edilebilecek

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından heyacanlandıran bir açıklama yaptı.
Demir, "Sungur, azami menzil ve irtifada hareketli hedefe karşı yaptığı başarılı test atışıyla katmanlı hava savunmasındaki rolünü sağlamlaştırdı. Roketsan tarafından geliştirilen Sungur Hava Savunma Sistemi portatif özelliğiyle kara, hava, deniz platformlarına entegre edilebilecek" diye konuştu.
🚀SUNGUR, azami menzil ve irtifada hareketli hedefe karşı yaptığı başarılı test atışıyla katmanlı hava savunmasındaki rolünü sağlamlaştırdı.@roketsan tarafından geliştirilen #SUNGUR Hava Savunma Sistemi portatif özelliğiyle kara, hava, deniz platformlarına entegre edilebilecek. pic.twitter.com/P0VfmfPAaO
🚀SUNGUR, azami menzil ve irtifada hareketli hedefe karşı yaptığı başarılı test atışıyla katmanlı hava savunmasındaki rolünü sağlamlaştırdı.@roketsan tarafından geliştirilen #SUNGUR Hava Savunma Sistemi portatif özelliğiyle kara, hava, deniz platformlarına entegre edilebilecek. pic.twitter.com/P0VfmfPAaO— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) February 26, 2021