Ekonomi Savunma Sanayii Başkanı Demir HÜRJET TCG Anadoluya konuşlandırılabilir
SAVUNMA SANAYİ

Savunma Sanayii Başkanı Demir: HÜRJET TCG Anadolu'ya konuşlandırılabilir

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen HÜRJET savaş uçağının, TCG Anadolu savaş gemisinde kullanabilmesine yönelik çalışma yürütüldüğünü açıkladı. Demir, “Biz İHA’larla başlayalım dedik. HÜRJET'i TUSAŞ’la konuştuk. Onu ‘acaba gemiye iniş kalkış yapabilen bir şey yapılabilir mi’ konusu çalışılıyor" dedi.

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Savunma Sanayii Başkanı Demir: HÜRJET TCG Anadoluya konuşlandırılabilir
HÜRJET'in gemiye iniş kalkış yapabilen hali için çalışma yürütülüyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, katıldığı bir televizyon programında “Gemilere iniş yapabilecek İHA konusunda çalışma var. TCG Anadolu gemisini bir İHA gemisine çevirmek istiyoruz. Bunun için TB2’yi geliştiriyoruz” açıklamasında bulunmuştu.

Demir, TCG Anadolu'nun envantere girmesiyle birlikte dünyada ilk olacak bir yaklaşımla SİHA konuşlandırılacağını ifade ettikten sonra HÜRJET’in de bu bağlamda ele alındığını ve çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Demir yaptığı açıklamada "Biz İHA’larla başlayalım dedik. HÜRJET'i TUSAŞ’la konuştuk. Onu ‘acaba gemiye iniş kalkış yapabilen bir şey yapılabilir mi’ konusu çalışılıyor" dedi.

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