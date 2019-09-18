Ekonomi Savunma sanayii dev zirveye hazır
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Savunma sanayii dev zirveye hazır

MÜSİAD Ankara tarafından hayata geçirilen 2. Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi (MRBS), düzenlenen bir toplantıyla kamuoyuna tanıtıldı.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Basın toplantısına; MÜSİAD Ankara Sektör Kurulları ve İş Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı A. Bahaddin Meral, MÜSİAD Ankara Savunma Sanayi ve Havacılık Sektör Kurulu Başkanı Fatih Altunbaş ile MÜSİAD Ankara Basın, Yayın ve Medya Sektör Kurulu Başkanı Burhan Varol da katıldı.
Basın toplantısına; MÜSİAD Ankara Sektör Kurulları ve İş Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı A. Bahaddin Meral, MÜSİAD Ankara Savunma Sanayi ve Havacılık Sektör Kurulu Başkanı Fatih Altunbaş ile MÜSİAD Ankara Basın, Yayın ve Medya Sektör Kurulu Başkanı Burhan Varol da katıldı.

2 - 3 Ekim tarihlerinde Ankara’da gerçekleşecek MRBS hakkında, MÜSİAD Ankara Başkanı Hasan Basri Acar, ASELSAN, DEKOM, STM, HAVELSAN, Turaç, Scandium, HTR, FNSS, Nurol Makine, METEKSAN ve Ulusal Savunma gibi sektörün önde gelen birçok firmasının 14 yeni projesinin tanıtılacağını vurguladı.

2,5 kat büyüdü

Acar, MRBS’yi bu yıl yoğun ilgi doğrultusunda geçen yıla kıyasla 2,5 kat büyüterek savunma sanayinin önemli bir platformu haline dönüştürdüklerini açıkladı. Savunma sanayinin yüzde 80’ini Ankara’nın temsil ettiğini belirten Hasan Basri Acar, savunma sanayinin önümüzdeki 10 yıl içinde yaklaşık 55 milyar dolarlık bir büyüme kaydedeceğini ancak bunun için ihracatını artırması gerektiğini vurguladı. Zirve’nin uluslararası boyutunu bu yıl güçlendirdiklerini bildiren Acar, Zirve’ye özellikle Afganistan’dan önemli bir heyetin katılacağı bilgisini de paylaştı.

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