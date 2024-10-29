Savunma sanayiinde Başarı hikayesi yazıyoruz

Türk savunma sanayisinin uluslararası alandaki başarılı temsilcilerinden Samsun Yurt Savunma (SYS), üretim ve ihracatını her geçen gün hızla artırıyor. SYS, Samsun Organize Sanayi Bölgesi’ndeki toplam 100 bin ve ABD’de 15 bin ve İngiltere’de 5 bin metrekare kapalı alanda kurulu 7 tesisinde binden fazla çalışanı ile üretimini sürdürüyor. Hafif silah pazarında CANiK markasıyla adını dünyaya duyuran SYS, Türkiye’deki tesislerinde yıllık 450 bin adet tabanca, 6 bin adet uçaksavar, İngiltere ve Türkiye’deki tesislerinde 250 adet orta kalibre top ve İstanbul’daki tesisinde de bu silahların atış kontrol sistemlerini üretimi gerçekleştiriyor. Türkiye’deki üretiminin yüzde 95’ini 70 ülkeye ihraç eden firma, 2022 ve 2023 yıllarında da Türkiye’nin en büyük 10 savunma sanayi ihracatçısı arasında tek özel sektör silah üreticisi olarak yerini aldı.