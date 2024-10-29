Savunma sanayiinde Başarı hikayesi yazıyoruz

Samsun Yurt Savunma (SYS) Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Aral, Türk savunma sanayiinin son yıllarda ‘tam bağımsızlık’ hedefini benimseyerek güçlendiğini ve geliştiğini vurguladı. SYS olarak, bu gelişimde rol oynadıkları için gurur duyduklarını dile getiren Aral, katma değer oluşturmaya devam edeceklerini belirtti.
CANiK’in de bünyesinde yer aldığı Samsun Yurt Savunma (SYS) Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Aral, Türk savunma sanayisinin kaydettiği ilerlemelerle, Cumhuriyetin temellerine olan bağlılığını ve bağımsızlığa sahip çıkma iradesini güçlü biçimde ortaya koyduğunu belirtti. Samsun Yurt Savunma Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Aral, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Cumhuriyetimizin 101. yılını kutlamanın gururunu ve coşkusunu yaşıyoruz. Bu büyük günde, Türk milletinin azim ve kararlılığıyla kazandığı bağımsızlık mücadelesinin, modern Türkiye Cumhuriyeti’ne uzanan yolculuğunun ne denli değerli olduğunu bir kez daha hatırlıyoruz. Savunma sanayiimizin bu süreçte kaydettiği ilerlemeler, Cumhuriyetimizin temellerine olan bağlılığımızın ve bağımsızlığımıza sahip çıkma irademizin bir göstergesidir” ifadelerine yer verdi.
SEKTÖR TAM BAĞIMSIZLIK HEDEFİNİ BENİMSEDİ
Türk savunma sanayiinin, Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana, Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘tam bağımsızlık’ hedefini benimseyerek güçlendiğini ve geliştiğini dile getiren Zafer Aral, “Bugün, yerli ve milli üretim kabiliyetleriyle ülkemizin güvenliğine katkı sunan savunma sanayii şirketlerimiz, dünya genelinde örnek gösterilen başarılara imza atmakta, bunlara yenilerini eklemektedir” değerlendirmesinde bulundu.
GELİŞİMDE ROL OYNAMAK GURUR KAYNAĞIMIZ
SYS Grup şirketleri ve CANiK markası olarak savunma sanayiinin gelişiminde rol oynamaktan büyük onur duyduklarını vurgulayan Aral, “Gerçekleştirdiğimiz yatırımlar ve geliştirdiğimiz yerli ürünlerle, güvenlik güçlerimizin ve ordumuzun güçlenmesine katkı sağlarken, uluslararası pazarlarda da ülkemizin adını başarıyla temsil ediyoruz. CANiK markamızın dünya çapında tanınan ve tercih edilen bir marka haline gelmesi, bu yöndeki çabalarımızın en somut göstergeleridir” açıklamasında bulundu.
MİLLİLEŞME YOLCULUĞUNDA REKABET GÜCÜNÜ ARTIRACAĞIZ
Türkiye’nin savunma sanayiine güç katmak adına çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini ifade eden Zafer Aral şunları kaydetti: “Ülkemize ve savunma sanayine güç katmak adına çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Gelecekte de yüksek teknolojiye dayalı, inovatif ürünler geliştirerek savunma sanayiimizin millileşme yolculuğuna katkı sağlamaya ve dünya savunma sektöründeki rekabet gücümüzü artırmaya kararlıyız. Vizyonumuz, sadece bir üretici değil, aynı zamanda global savunma ekosisteminde belirleyici bir oyuncu olmayı sürdürmek, ülkemizi daha da ileri taşımaktır. Savunma sanayimiz adına, sektörün tüm kıymetli temsilcileri ve markalarıyla birlikte aydınlık bir gelecek için hiç durmadan çalışmaya, üretmeye ve ülkemiz için değer yaratmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!”
Türkiye’deki üretimin %95’i ihraç ediliyor
- Türk savunma sanayisinin uluslararası alandaki başarılı temsilcilerinden Samsun Yurt Savunma (SYS), üretim ve ihracatını her geçen gün hızla artırıyor. SYS, Samsun Organize Sanayi Bölgesi’ndeki toplam 100 bin ve ABD’de 15 bin ve İngiltere’de 5 bin metrekare kapalı alanda kurulu 7 tesisinde binden fazla çalışanı ile üretimini sürdürüyor. Hafif silah pazarında CANiK markasıyla adını dünyaya duyuran SYS, Türkiye’deki tesislerinde yıllık 450 bin adet tabanca, 6 bin adet uçaksavar, İngiltere ve Türkiye’deki tesislerinde 250 adet orta kalibre top ve İstanbul’daki tesisinde de bu silahların atış kontrol sistemlerini üretimi gerçekleştiriyor. Türkiye’deki üretiminin yüzde 95’ini 70 ülkeye ihraç eden firma, 2022 ve 2023 yıllarında da Türkiye’nin en büyük 10 savunma sanayi ihracatçısı arasında tek özel sektör silah üreticisi olarak yerini aldı.