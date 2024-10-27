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Savunma tesislerine yeni ve yerli önlemler

Savunma tesislerine yeni ve yerli önlemler

Canberk Doğan
04:0027/10/2024, Pazar
G: 27/10/2024, Pazar
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TUSAŞ'a yönelik hain terör saldırısı sonrası ülke genelindeki tüm savunma sanayi tesislerinde güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkartıldı.

Savunma Sanayi Başkanlığı da ülke genelinde kritik öneme sahip olan tesislerin güvenliği için yatırımlarını artırıyor. Tesislerin güvenliği, yerli ve milli sensör sistemlerinin entegrasyonuyla kapsamlı hale gelecek. Elektro-optik, radar, sismik, akustik ve lazer gibi sensörlerin yerli üretim kapasiteleri artırılarak, özellikle kritik tesislerde meydana gelebilecek tehditlere karşı anında reaksiyon sağlayabilecek entegre sistemler kurulacak.


TEHDİTLERİ ANLIK TAKİP EDECEK

Savunma sanayisi tesislerinde atılacak adımlar, güvenliği çok katmanlı bir yapıya kavuşturacak. Kritik tesislerde, hidro-elektrik santralleri, nükleer santraller, demiryolu hatları ve enerji dağıtım tesisleri gibi alanlarda yeni güvenlik çözümleri devreye alınacak. Özellikle tehditlerin anlık olarak analiz edilip önlenebilmesi için yüksek çözünürlüklü görüntü işleme ve karar destek yazılımlarının devreye girmesi kritik rol oynayacak. Yapılacak olan çalışmalarla kritik tesis, üs bölgeleri ve hat/yol güvenliklerine yönelik sismik, pasif kızıl ötesi, lazer, akustik, milimetre dalga radarlar ve sonar sistemlerinde yerli ürünlerin üretimleri artırılacak ve projelere dahil edilmesi sağlanacak. Aynı zamanda farklı üreticilerden tedarik edilecek sensör sistemlerinin entegrasyonu sağlanarak yazılımsal ve donanımsal uyumlama alt yapıları oluşturulacak. Yatırımlarda insansız araçlara da özel bir önlem alınacak. İnsansız kara, hava ve deniz sistemlerinden kaynaklanacak tehditlere yönelik radar, algılama ve önleme sistemlerinin güvenlik alanlarında çatı yazılımlara entegrasyonu sağlanacak.


REKABET GÜCÜ DE ARTACAK

Savunma sanayi stratejisinin temel hedeflerinden biri de yerli üretim güvenlik sistemlerinin uluslararası pazarlarda rekabet edebilmesi. Radar, sismik ve akustik sensörler gibi ileri teknoloji çözümlerinin hem yerli hem de uluslararası pazarda yer bulması amaçlanıyor.




#savunma sanayi
#yerli üretim
#ekonomi
#türkiye

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