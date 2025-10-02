Savunma ve havacılık sanayisinden 9 ayda 6 milyar dolarlık ihracat

Savunma ve havacılık sanayisinin ocak-eylül dönemindeki ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39 artarak 6 milyar dolara ulaştı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün: "Dost ve müttefik ülkelerle kurduğumuz güçlü bağlar, barışa ve istikrara katkı sunarken ihracat performansımızı da yeni zirvelere taşıyor" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, savunma sanayisi ihracatının rekorlarını tazelediğini belirterek, "Savunma ve havacılık sanayimiz, 2025 yılı eylül ayında 574 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi." ifadesini kullandı.
Ocak-eylül döneminde toplam savunma ve havacılık ihracatının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39 artışla 6 milyar dolara ulaştığını bildiren Görgün, şunları kaydetti:
Görgün, uluslararası işbirliği faaliyetleri, geliştirdikleri ortak projeler ve geniş hinterlanda sundukları çözümlerin, Türkiye'yi dünyada güvenilir bir çözüm ortağı haline getirdiğini belirterek, dost ve müttefik ülkelerle kurdukları bu güçlü bağların, barışa ve istikrara katkı sunarken ihracat performansını da yeni zirvelere taşıdığını ifade etti.
Bu başarıda emeği geçen tüm firmalara, yöneticilere, SSB personeline ve tüm paydaşlara teşekkürlerini sunan Görgün, "Kritik teknolojilerdeki özgün çözümlerimizle, küresel rekabette daha güçlü bir Türkiye için azimle çalışmayı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.