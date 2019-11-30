Savunmada 700 proje

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2018 yılında dünya genelinde doğrudan yatırımların yüzde 13 azalmasına rağmen Türkiye’ye gelen yatırımların yüzde 12,6 arttığını söyledi. Oktay, 32 ülkede toplam 186 yatırım projesinin takip edildiğini bildirdi. Cumhurbaşkanlığı’nın 2020 yılı bütçe görüşmelerinde konuşan Oktay, şunları söyledi:

SIFIR BELGE POLİTİKASI

Kamuda büyük veri ve yapay zekâ uygulamalarının etkin olarak kullanımını sağlamak amacıyla Ulusal Yapay Zekâ Stratejisinin bu yılın sonunda yayımlanması hedefleniyor. ‘Sıfır belge’ politikası çalışmalarımız kapsamında, bir Cumhurbaşkanlığı kararı ile 41 yönetmelik ve 13 tebliğde değişiklik yapılarak, 111 adet süreç sadeleştirildi, hizmet başına düşen ortalama belge sayısı 3,8 iken yaptığımız çalışmalar neticesinde talep edilen ortalama belge sayısı 0,34’e düşürüldü.

32 ÜLKEDE YATIRIM AVI

2018 yılında dünya genelinde doğrudan yatırımlar yüzde 13 azalmasına rağmen Türkiye’ye gelen yatırımlar yüzde 12,6 arttı. 2002 yılına kadar Türkiye’ye gelen doğrudan yatırım tutarı 15 milyar dolar olarak gerçekleşmişken, 2002-2018 arası dönemde bu rakam toplam 209,9 milyar dolara ulaştı. Yatırım Ofisi tarafından 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin yatırım projeleri kapsamında ABD, Almanya, Hindistan, Çin, Kanada, Fransa ve İngiltere gibi ülkeler başta olmak üzere toplam 32 ülkede, 27 sektörde toplam 186 yatırım projesi ülkemize kazandırılmak için takip ediliyor.

CİMER 10 GÜNDE CEVAPLAYACAK

İletişim Başkanlığı bünyesinde çalışmalarına devam eden CİMER’e yapılan başvuru sayısı bir önceki yıla göre yüzde 34 oranında artış göstermiş, başvuruların ortalama cevaplanma süresi ise 19 günden 15 güne düştü. 2020 yılında ortalama cevap verme süresinin 10 güne kadar düşürülmesi hedefleniyor. 2019 yılı itibariyle bugüne kadar CİMER’e yapılan toplam başvuru sayısı 2 milyon 814 bin 273’tür. Başvuruların cevaplanma oranı yüzde 91.

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SAVUNMADA CİRO 7’YE KATLANDI

Savunma sanayii sektörümüz önemli ihracat başarılarına imza atmaya başladı. Bu çerçevede; 2002 yılında 1 milyar dolar olan savunma ve havacılık cirosu, 2018 yılında 8 katın üzerinde artarak 8 milyar 760 milyon dolar oldu. 2002 yılında yalnızca 248 milyon dolar olan savunma ve havacılık ihracatı, 2018 yılı itibariyle 8 katın üzerinde büyüyerek 2 milyar 188 milyon dolara ulaştı. 2019 yılının üçüncü çeyreğinde ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 37,7 artarak 1 milyar 855 milyon dolara ulaşırken; yine 2002 yılında 66 olan savunma sanayi projesi sayısı, bugün 700’e yaklaştı.

MİT doğrudan görev aldı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının görev ve faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapan Oktay, “MİT, Barış Pınarı Harekatı’nda Türk Silahlı Kuvvetlerine askeri ve istihbari açıdan destek verdi, operasyonda doğrudan rol oynadı ve sahadaki aktörlerle yapılan görüşmelerde diplomasi ayağına büyük katkı sağlayarak Türkiye’nin masadaki konumunu güçlendirdi.” değerlendirmesinde bulundu.