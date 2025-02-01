Savunmada en iyi müşterimiz ABD: Bir ayda bir milyar dolarlık sözleşme imzalandı

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, yılbaşından bu yana imzalanan ihracat sözleşmelerinin 1 milyar doları aştığını açıkladı. Görgün, 2024’te en çok ihracatın ABD’ye yapıldığının altını çizdi.
Savunma ve Havacılık Sanayinde Küresel Stratejiler Konferansı’nın açılışında konuşan Görgün, Türkiye’nin dünyanın en büyük 11’inci savunma sanayii ihracatçısı olduğunu ve sektörün 3 bin 500’ü aşkın firma ve bin 100 proje ile 100 milyar doları aşkın hacim ile çalıştığını ifade etti.
MÜSLÜMAN COĞRAFYAYLA ÖZEL ÇALIŞMA
Müslüman ülkeler ile stratejik ortaklıkları önemsendiğine dikkat çeken Görgün, ‘’Savunma sanayiimiz son 10 yıl içinde dünyanın dört bir yanına, farklı coğrafyalarda 185 ülkeye 230 çeşit ürün ihraç etti. Sadece geçtiğimiz yıl 180 farklı ülkeye ihracat gerçekleştirdik’’ dedi. Görgün, ihracat gerçekleştirilmeyen ülkelerin çoğunun ada devletleri olduğunun altını çizdi. Görgün, ‘’Yıllarca içinde bulunduğumuz sıkıntılı coğrafyanın da baskısıyla ve aldığımız tarihi derslerle, büyük fedakârlıklarla inşa ettiğimiz savunma sanayii altyapımız bugün sadece ülkemizin değil müttefiklerimizin de ihtiyaçlarına yetişecek altyapıya sahiptir’’ dedi.
İLK 10’UN YARISI AVRUPA ÜLKESİ
Görgün, 2024 yılı ihracatında en çok ürün ihracatı yapılan ülkenin ABD olduğunu diğer ilk 10 ülkenin yarısını da Avrupa ülkelerinin oluşturduğunu kaydetti. Verilen bilgilere göre ihracatta akıllı füzeler, mühimmatlar, insansız hava araçları, kara araçları, silah kuleleri, gemiler, uçak ve helikopter yapısalları, sportif silahlar, radar ve simülatörler olarak ön plana çıkıyor.
Baykar devleri solladı
- Kişi başı ihracat noktasında Avrupa ve ABD’li rakiplerinin önünde olan Türkiye’de, Baykar kişi başı ihracatta 300 bin dolarlık miktarı ile rekor kırdı. Baykar bu miktar ile 50 bin dolar olan Indra, 80 bin dolar olan L3 Harris, 170 bin dolar olan Leonardo, 137 bin dolar olan Thales, 149 bin dolar olan Lockheed Martin, ve 241 bin dolar olan Rafael’in önünde.