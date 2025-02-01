Savunmada en iyi müşterimiz ABD: Bir ayda bir milyar dolarlık sözleşme imzalandı

Kişi başı ihracat noktasında Avrupa ve ABD’li rakiplerinin önünde olan Türkiye’de, Baykar kişi başı ihracatta 300 bin dolarlık miktarı ile rekor kırdı. Baykar bu miktar ile 50 bin dolar olan Indra, 80 bin dolar olan L3 Harris, 170 bin dolar olan Leonardo, 137 bin dolar olan Thales, 149 bin dolar olan Lockheed Martin, ve 241 bin dolar olan Rafael’in önünde.