Savunmada Türkiye süper güç

İstanbul’da dün başlayan 16. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF’23, milli projelerin yanı sıra özel şirketlerin de şovuna sahne oldu. 55 ülkeden bin 461 savunma sanayii devinin katıldığı organizasyonda, yeni tasarımlarla donatılan ürünler göz kamaştırdı. Kara, deniz, havacılık, uzay, ulaşım ve lojistik destek faaliyetlerinin kamuoyuna tanıtıldığı fuara katılımcılar yoğun ilgi gösterdi.





IDEF’İN EN BÜYÜĞÜ ASELSAN

7 bin metrekarelik alanda 500 ürün ve hizmet sergileyen Aselsan, bu yılki fuarın gözbebeği oldu. Savunma sanayiinin küresel aktörlerini buluşturan IDEF 2023'te Aselsan, 200 yeni ürün ve sistemi ilk kez vitrine çıkardı.

Sert ve yumuşak kara hedeflerine karşı kullanılabilen TOLUN Minyatür Bomba, F-16 uçaklarına entegre edilebilen Çoklu Taşıma Salanı SADAK-4T, saldırı helikopteri pilotları için geliştirilmiş AVCI, GÖKBERK Mobil Laser Silah Sistemi, gemilerin hava savunmasında görev alacak GÖKSUR ve Türk polisinin güvenli haberleşmesini ön planda tutan Zafer 3700, Aselsan’ın yeni sergilediği ürünler arasında yer aldı.





500 ÜRÜNLE GÖVDE GÖSTERİSİ

Yerli ve milli ürünler, ziyaretçilerin büyük ilgisiyle karşılaştı. Aselsan standında; deniz, hava, hava savunma, sınır-sahil güvenlik, haberleşme, elektronik harp, elektro-optik ve silah sistemlerinde özgün mühendislik çözümleriyle geliştirilen 500’e yakın ürünüyle adeta gövde gösterisi yaptı. Aselsan, milli mühendisliğin gücüyle geliştirdiği sistemlerini 84 ülkeye ihraç ediyor.





120 ANLAŞMAYA İMZA ATILACAK

Türk savunma sanayisinin uluslararası platforma çıktığı fuarın açılışını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır birlikte yaptı. Üst düzey yabancı konukların da hazır bulunduğu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, IDEF’te çok sayıda sözleşme imzalanacağını ve yeni iş birliklerinin temellerinin atılacağını söyledi. Görgün, “Görüşme ofisi açan 31 Türk tedarik makamı tarafından heyetler ve katılımcı firmalarla toplam 4 bin 914 planlı ikili görüşme ve 120 anlaşma imzalanmasını öngörüyoruz” dedi.



