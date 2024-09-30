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Ekonomi
Savunmaya profesyonel ihracatçı

Savunmaya profesyonel ihracatçı

Canberk Doğan
04:0030/09/2024, Pazartesi
G: 30/09/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Savunma Sanayii Başkanlığı ihracat hedefini 11 milyar dolar ve en fazla ihracat yapan ilk 10 ülkeden biri olarak belirlerken, bunun için insan gücünü geliştirmeye odaklandı. 2024 sonuna kadar SSB’nin Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı’nın kadrosu %50 artırılacak, 2025 yılı sonuna kadar ise %100'e çıkarılacak.

Türkiye son yıllarda savunma sanayiinde yaptığı atılımlarla adından sık sık bahsediyor. Bu konuda yatırımlar tüm hızıyla sürerken, iş gücü konusunda da önemli adımlar atılması planlanıyor. İhracatta 11 milyar dolar ve ilk 10 ülke hedefi için Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) öncülüğünde uluslararası iş birliği ve ihracat teşkilatı güçlendirilerek, insan kaynakları genişletilecek. 2024 yılı sonuna kadar SSB’nin Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı’nın kadrosu yüzde 50 artırılacak, 2025 yılı sonuna kadar ise yüzde 100'e çıkarılacak.


SEKTÖRE İHRACAT EĞİTİMİ

İş gücünün arttırılmasının yanı sıra, yurt dışı pazarlama ve ihracat faaliyetlerine yönlendirilen kaynakların artırılması için yeni eğitim programları da devreye girecek. 2024 yılı sonuna kadar Savunma Sanayii Akademisi bünyesinde yurt dışı pazarlama ve ihracata yönelik bir program açılacak ve sektör temsilcilerine eğitim verilmeye başlanacak. Ayrıca 2025 yılı sonuna kadar, sektöre yönelik mali destekler %50 oranında artırılacak.


DEDAS PROJESİ YIL SONUNDA

Savunma sanayi ihracatında inovatif çözümler de stratejinin önemli bir parçasını oluşturuyor. Bu kapsamda, devletlerarası askeri satış (DEDAS) modeli hayata geçirilecek. Be senenin sonuna kadar bu modele yönelik hukuksal düzenlemeler tamamlanacak ve 2025 yılına kadar en az dört DEDAS Projesi başlatılacak. Ayrıca dost ve müttefik ülkelerle çok uluslu konsorsiyum projeleri yürütülecek, 2024 yılı sonunda ilk proje hayata geçecek.


KOBİ’lere özel çalışma grubu

Yeni stratejinin önemli unsurlarından biri, alt yüklenici ve KOBİ'lerin ihracata katılımını artırmak olacak. 2024 yılı sonuna kadar, SSB bünyesinde bu firmalara özel bir çalışma grubu kurulacak ve ihracat geliştirme faaliyetleri yürütülecek. 2025 yılı itibarıyla ise her yıl alt yüklenici ve KOBİ kategorilerinde ihracat ödülleri verilecek.



#savunma sanayi
#ihracat
#ekonomi

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