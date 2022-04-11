Sebzeyi soğuk ve ihracat vurdu

Komisyoncular fahiş fiyatlarla ilgili kışın soğuk geçmesi ve artan ihracatı neden gösterirken sebze ve meyvelerin çöpe döküldüğü görüntüleri de yalanladılar.

Son günlerde gerek küresel iklim krizi gerekse Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş meyve ve sebze fiyatlarına yansıdı. Üreticiler para kazanamamaktan şikayet ederken, fahiş fiyatlardan komisyoncular sorumlu tutuldu. Üstüne bir de çöpe dökülen sebze meyvelere ilişkin görüntüler yayınlanınca komisyoncular sosyal medyada gündem oldu. İstanbul Sebze-Meyve Halinde komisyoncular fahiş fiyatlarla ilgili kışın soğuk geçmesi ve artan ihracatı neden gösterirken sebze ve meyvelerin çöpe döküldüğü görüntüleri de yalanladılar.

MEYVE SEBZE BULAMIYORUZ

Kışın soğuk geçmesi ve artan ihracatın da etkisiyle ilk defa meyve ve sebzenin bu kadar az olduğunu belirten 20 yıllık halci Hafsullah Yıldızata, “Son dönemde malın çöpe dökülmesi olayı tamamen yalandır. Beş yıl önce çekilmiş görüntüler kendiliğinden yayılıyor. Bundan üç yıl öncesine kadar domates bir liraydı. Herkes kasalarla domates alıyordu salça yapmak için. Şu anda meyve sebze yok, bulamıyoruz. Nedeni kış soğuk geçti, ihracat arttı. Portakal istiyoruz küçücük gönderiyorlar. Domatesin kilosu olmuş 16 lira ben neden çöpe dökeyim. Önceden akşamları çürümüş ya da eskimiş sebze meyveyi atıyorduk. Gece de çöpçüler topluyordu. Geçen sabah gelip neden atmadığımızı sormuşlar. Çöpe dökülecek meyve sebze bulamıyoruz” dedi.

MALİYETLER DE ARTTI

“Hal piyasası borsa gibidir. Mal az olunca yükselir çok olduğunda ise düşer” diye konuşan 10 yıllık komisyoncu Hüsamettin Özata, şöyle devam etti:

“Hava sıcak olsaydı mal çoğalırdı. Günlük fiyatlar değişiyor. Maydanoz az geliyor. 25 liralık kasa 100 liraydı. Maliyetlerde de artış var her şey mazota bağlı olduğundan ister istemez yansıyor. Altı ay önceki fiyatları nakliyeciye söylesem kabul eder mi? Salatalık 3 liraydı şimdi 12 lira oldu. Eğer dört lira desek nakliyeyi koyduğumuzda yarısını kurtarmaz. Nakliye ücretlerinden dolayı ürüne yansıyor. Şu anda meyve sebze yok ki neyi dökeceğiz? Çöpçü soruyor ‘Nasıl durum işler?’ diye. Mal yok ki. Önceden çok vardı”

KIŞ ÇOK SOĞUK GEÇTİ

Meyve ve sebze satışıyla 15 yıldır ilgilendiğini söyleyen Savaş Türk de fahiş fiyatların nedeni olarak kışın çok soğuk geçmesini gösterdi ve şöyle devam etti: “Ben çöpçülerin yattığını ilk defa gördüm. Bize akşamları toplayacak bir şey bırakmadığımız için kızıyorlar. Çürüyecek mal bile yok elimizde. Bunun nedeni pahalılık değil kış inanılmaz soğuk geçti. Barajlar doldu ama ürün çok az. Televizyonlarda herkes bize laf söylüyor. Geçmişte kalan videoyu dolaşıma sokmuşlar. Evet yazın mal dökerdik. Neden? Çünkü ürün çürürdü sıcaktan. Şimdi en ucuz kalem maydanozdu o bile yok artık.”

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