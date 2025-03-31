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Sektörel kümelenme başarısı

Sektörel kümelenme başarısı

04:0031/03/2025, Monday
G: 31/03/2025, Monday
Yeni Şafak
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Burak Dağlıoğlu
Burak Dağlıoğlu

Türkiye, son dönemde otomotivde aldığı uluslararası yatırımlarla sektördeki ağırlığını artırırken, Avrupa ve Orta Doğu pazarlarına hızlı erişim imkanlarıyla da sektörün küresel üretim üssü haline geliyor. Yatırımlardaki bu ivme, sadece otomotiv alanıyla sınırlı kalmayarak, yeşil enerji, yenilikçi teknolojiler ve yüksek katma değerli üretim gibi farklı sektörlere de yayılarak Türkiye'nin sanayi altyapısını güçlendiriyor. Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, "Başta imalat sanayisinin diğer alt dalları olmak üzere enerji, finans, havacılık, tarım, turizm, hizmetler ve teknoloji girişimciliği gibi alanlarda da ülkemizin sunduğu eşsiz fırsatları ön plana çıkarmayı sürdürüyoruz. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, önümüzdeki dönemde de bu sektörlerdeki yatırımların ivmelenerek artmasını bekliyoruz. 'Türkiye Yüzyılı'nı 'Yatırımın Yüzyılı' yapmak hedefiyle, ülkemizin sunduğu fırsatları küresel iş dünyası ve yatırımcılara 'Dünyanın Bağlantı Noktası' iletişim kampanyamız ile anlatmaya devam ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.


#Ekonomi
#sektör
#kümelenme

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