Ekonomi Selçuk Bayraktardan İktidar değişirse projelerde engellenme endişeniz var mı? sorusuna yanıt Bunun taşlarının döşendiğini görüyorum
SAVUNMA SANAYİ

Selçuk Bayraktar'dan 'İktidar değişirse projelerde engellenme endişeniz var mı?' sorusuna yanıt: Bunun taşlarının döşendiğini görüyorum

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, katıldığı canlı yayında "İktidar değişirse projelerde engellenme endişeniz var mı?" sorusuna yanıt verdi. En ufak bir gevşekliğin tüm projeleri yok etmeye yeteceğini söyleyen Bayraktar, "Bir takoz yerleştirirsiniz Akıncı işlevsiz hale gelir. Aynı Devrim otomobilinde olduğu gibi. Biz bunu geçmişte defaatle yaşadık. Bunun da taşlarının döşendiğini ben şimdiden görüyorum." ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Selçuk Bayraktardan İktidar değişirse projelerde engellenme endişeniz var mı? sorusuna yanıt: Bunun taşlarının döşendiğini görüyorum
​TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, HaberTürk TV canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

"İktidar değişirse projelerde engellenme endişeniz var mı?" sorusuna yanıt veren Bayraktar, "Bu projelerle alakalı mevcut siyasi iktidarın da bir gevşemesi olacak olursa ciddi akamete uğrama riski, dünyadaki liderliğini kaybetme riski olmakla birlikte en ufak gevşeklik, farklı ajandalarla yapılmış eylemlerin her biri bu projeleri yok etmeye yeter." dedi.

"TAŞLARIN DÖŞENDİĞİNİ ŞİMDİDEN GÖRÜYORUM"

Bayraktar, "Arka tarafta AKINCI var, içinde on binlerce parçadan oluşan birçok bilgisayar, on binlerce elektronik bileşen var. 20 senelik birikimimizi ortaya koyduk. Uçak milyonlarca satır yazılımla oluşan zincir. Bir takoz yerleştirirsiniz Akıncı işlevsiz hale gelir. Aynı Devrim otomobilinde olduğu gibi. Biz bunu geçmişte defaatle yaşadık. Bunun da taşlarının döşendiğini ben şimdiden görüyorum." ifadelerini kullandı.

Selçuk Bayraktar'dan 'İktidar değişirse projelerde engellenme endişeniz var mı?' sorusuna yanıt: Bunun taşlarının döşendiğini görüyorum
OYNAT 02:19
Selçuk Bayraktar'dan 'İktidar değişirse projelerde engellenme endişeniz var mı?' sorusuna yanıt: Bunun taşlarının döşendiğini görüyorum
TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, katıldığı canlı yayında 'İktidar değişirse projelerde engellenme endişeniz var mı?' sorusuna yanıt verdi. En ufak bir gevşekliğin tüm projeleri yok etmeye yeteceğini söyleyen Bayraktar, 'Bir takoz yerleştirirsiniz Akıncı işlevsiz hale gelir. Aynı Devrim otomobilinde olduğu gibi. Biz bunu geçmişte defalarca yaşadık. Bunun da taşlarının döşendiğini ben şimdiden görüyorum.' ifadelerini kullandı.

Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nasıl Cezeri uçan araba yaptığımızda alaya alınmaya kalkılıyor. Sonra uçtuğu zaman dünya basınında gündem oluyor ve milletimiz sahip çıkıp gerektiği yerlere gerektiği cevabı veriyorsa bu projelerin hepsiyle alakalı da benzer taşların döşendiğini görüyoruz.

Böyle bir endişemiz her zaman olacak. Bu bir mücadele. Zaten mücadeleyi değerli kılan da bu gibi engellerdir.Diğer türlü olmuş olsa medeniyetimizin mevcut yarışlarda bu kadar geri olmazdı. Türkiye uzay çağında olurdu. Asıl mevzu teknolojiyi en ileri düzeyde üretemeyecek olursak bağımsız olmamız mümkün değil. Hemen komşularımıza bakalım. En yakın komşumuzda neden devlet nişanı veriliyor? Yapılan iş kritik ki bu kadar sahip çıkılıyor? Yıllarca biz terörle mücadele ettik. Bu SİHA'ları dışarıdan almış olsaydık, bu başarıla elde edilecek miydi?"

Selçuk Bayraktar 'kaderin cilvesi' diyerek anlattı: Kanada halkı Bayraktar TB2 SİHA almak üzere bağış topladı
OYNAT 01:25
Selçuk Bayraktar 'kaderin cilvesi' diyerek anlattı: Kanada halkı Bayraktar TB2 SİHA almak üzere bağış topladı
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, katıldığı canlı yayında, Kanada'nın yerli SİHA'lar için Türkiye'ye kamera satmamasına ilişkin, 'Azerbaycan muhaberesi sırasında ambargo koyduklarını açıkladılar. 'Yarın Kanada'nın acil SİHA ihtiyacı olursa, biz SİHA vermeyecek olursak problem olabilir' dedik. Çünkü Kanada'nın kendi SİHA'sı yok. Mesajı yayınladıktan bir yıl sonra Kanada halkı, Bayraktar TB2 SİHA almak üzere bağış toplamaya başladı. Bu da kaderin cilvesi.' ifadelerini kullandı.

Selçuk Bayraktar Kızılelma'nın logo ve isminin detaylarını paylaştı
OYNAT 01:21
Selçuk Bayraktar Kızılelma'nın logo ve isminin detaylarını paylaştı
Teknofest Karadeniz'de Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Yeni Şafak Özel Haber Şefi Taha Hüseyin Karagöz'ün sorularını yanıtladı. Kızılelma'nın logo çalışmasına değinen Bayraktar, 'Burada bir soyutlama var. Kızılelma'nın ismi bizim için daha önemli. Kızılelma Türk İslam tarihinde ve mitolojinde çok önemli bir kavram. Bizler için, ülkemizin milli teknoloji hamlesindeki ulaştıkça uzaklaşan soyut ve somut hedefleri anlamına geliyor.' ifadelerini kullandı.

Selçuk Bayraktar: Kızılelma radarda az görünür nitelikte tasarlandı
OYNAT 01:35
Selçuk Bayraktar: Kızılelma radarda az görünür nitelikte tasarlandı
Teknofest Karadeniz'de Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Yeni Şafak Özel Haber Şefi Taha Hüseyin Karagöz'ün Yunanistan'ın son dönemde radar kilidi atarak Türk uçaklarını taciz etmesini hatırlatarak sorduğu “Kızılelma radarda görünecek mi?' sorusuna yanıt verdi. Kızılelma'nın az görünür nitelikte tasarlandığını ancak tamamen radardan gizlenmenin mümkün olmadığını belirten Bayraktar, 'Biz muharebe sahasına çok yeni ve paradigma değiştirecek teknolojilerle girdik. Yenilik sağladığınızda üstünlük sağlamış olursunuz' ifadelerini kullandı.

İstanbulda feci kaza

İstanbul'da feci kaza

​Refüje çarpan moto kurye hayatını kaybetti.
İstanbulun 21 ilçesinde elektrik kesintisi

İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi

​Bazı bölgelerde sekiz saati bulacak.
Selçuk Bayraktardan İktidar değişirse projelerde engellenme endişeniz var mı? sorusuna yanıt: Bunun taşlarının döşendiğini görüyorum

Gol kralı transfer oldu

Gol kralı transfer oldu

Ligde 20 gol atan milli futbolcunun yeni takımı belli oldu.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir ülke uçağına radar kilidi atılması düşmanca bir harekettir.

44 milyar dolarlık anlaşmanın feshi için adım atıldı.

​Gencin bacağına korkuluk demirleri ok gibi saplandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.