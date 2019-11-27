Ekonomi Selçuk Bayraktardan İngiliz gazetecilere yerli ve milli cevap Sizden almadık kendimiz ürettik
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Selçuk Bayraktar’dan İngiliz gazetecilere yerli ve milli cevap: Sizden almadık kendimiz ürettik

Türkiye’nin terörle mücadelede etkin bir şekilde kullandığı İHA ve SİHa teknolojisi The Guardian gazetesinde Türkiye’nin teknolojik başarısını gölgeleyecek bir şekilde ele alındı. Bethan McKernan ve Dan Sabbagh imzalı haberde EDO MBM Technology şirketinin üretmiş olduğu bir füze kilit sistemi olmadan Türkiye'nin bu kapasiteye ulaşamayacağı iddia edildi. Habere sosyal medyadan yanıt veren Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, “Mekanik kilit sizden almıyoruz, hiç almadık. Her koşulda çalışmadığı gibi çok pahalı. Çok daha gelişmişini, uygun maliyete kendimiz özgün tasarlayıp ürettik” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yerli imkanlarla üretilen Bayraktar TİHA Akıncı.
Yerli imkanlarla üretilen Bayraktar TİHA Akıncı.

Uzun yıllardır terörle mücadele eden Türkiye, son dönemde teknolojik gelişmelerle birlikte bu mücadelede önemli bir mesafe aldı. İnsansız hava araçları teknolojisinde dünyada ilk üçte yer alan Türkiye, terörle mücadelede bu teknolojilerle nokta operasyonları gerçekleştiriyor. Sınır dışında da yaptığı operasyonlarda aktif kullanılan SİHA ve İHA’lar ile terör örgütlerinin faaliyet alanı minimize edilirken bu güç aynı zamanda sahada terör örgütü üzerinde psikolojik bir baskı unsuru oluşturdu. Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği bu teknolojiyi The Guardian gazetesinde ele alan gazeteci Bethan McKernan ve Dan Sabbagh, yerli ve milli imkanlarla üretilen bu teknolojiyi gölgeleyecek analizlere imza attılar.

Sizden almadık kendimiz ürettik

Türkiye'nin aktif olarak kullandığı İHA ve SİHA modelleri değerlendirilirken İngiltere firmaları olmadan bu başarının sağlanmayacağı iddiası dile getirildi. EDO MBM Technology şirketinin üretmiş olduğu bir füze kilit sisteminin sayesinde bu başarının sağlandığını iddia eden gazetecilere sosyal medyadan yanıt veren Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, “Mekanik kilit sizden almıyoruz, hiç almadık. Her koşulda çalışmadığı gibi çok pahalı. Çok daha gelişmişini, uygun maliyete kendimiz özgün tasarlayıp ürettik” ifadelerini kullandı.

Bayraktar, yazıda ifade edilen Türkiye’nin SİHA teknolojisinde dünyada ilk 3’te yer aldığı bilgisinin de doğru olduğunu yazdı.

İHA ve SİHA korkusu ile kafese saklandılar
OYNAT 00:00
İHA ve SİHA korkusu ile kafese saklandılar
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan terör örgütü PKKPYD kontrolündeki Suriye'nin Haseke iline bağlı Resulayn ilçesinde teröristler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İHA ve SİHA'larına yakalanmamak için geçiş güzergahlarını demir kafeslerin üzerine yerleştirdikleri metal sac parçaları ile kapatmaya başladı.


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