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Ekonomi Sendikalar talep etti Kısa çalışma uzatılsın
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sendikalar talep etti: ​Kısa çalışma uzatılsın

Sendikalar talep etti: Kısa çalışma uzatılsın

Türk-İş, Hak-İş ve TİSK kısa çalışma ödeneği uygulamasının 2020 yılı sonuna kadar uzatılmasını talep etti. Ortak açıklamada, salgın sürecinin ilk gününden bu yana esas gayenin istihdamın korunması olduğu belirtildi... Kısa çalışma ödeneği daha önce Cumhurbaşkanı kararı ile ağustos sonuna kadar uzatılmıştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Bakanlık tarafından hayata geçirilen kısa çalışma ödeneğinden milyonlarca kişi yararlanıyor. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-İş) ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), “kısa çalışma ödeneği uygulaması 2020 yılı sonuna kadar uzatılsın” talebinde bulundu. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol imzasıyla ortak yazılı açıklama yapıldı.

AMAÇ İSTİHDAMI KORUMAK

Açıklamada, “Salgın sürecinin ilk gününden bu yana Türk-İş, Hak-İş ve TİSK olarak eşgüdüm içerisinde, çalışanlarımıza olumlu yansıyacak taleplerimizi Sayın Cumhurbaşkanımıza ve bakanlarımıza her platformda ilettik. Hepimizin ortak gayesi istihdamın korunması oldu. Bu kapsamda kısa çalışma ödeneği şartlarının kolaylaştırılması en önemli talebimiz oldu. Ekonomi yönetimimiz de kısa çalışma ödeneği, normalleşme desteği ve diğer birçok düzenlemeyle, çalışanın ve işverenin yanında olduğunu gösterdi, göstermeye de devam ediyor” denildi.

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ATO’DAN DEVAM ETSİN ÇAĞRISI

  • Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran da, Türkiye’nin koronavirüs salgınıyla mücadele ve normalleşme sürecinde attığı başarılı adımların birçok sektörde olumlu sonuçlar ortaya koyduğunu belirterek, salgından en çok etkilenen bazı hizmet sektörü kolları için kısa çalışma ödeneğinin devam etmesi talebinde bulundu.

ÖDENEĞE ERİŞİM KOLAYLAŞTIRILMALI

Bugüne kadar sosyal taraflar olarak, çalışanlara ve işletmelere ortak fayda sağlayan tüm uygulamaların sözcüsü ve sonuna kadar destekçisi oldukları vurgulanan açıklamada, daha önce bazılarını dile getirdikleri ve hala güncelliğinin sürdüğünü düşündükleri ortak talepleri tekrar dikkate sunmak istediklerinin altı çizildi. Talepler şu şekilde sıralandı: “Yeni düzenlemede de belirtildiği gibi kısa çalışma ödeneğinin yıl sonuna kadar sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak uzatılması. Kısa çalışma ödeneği uygulamasından sistem dışında kalanların yararlanabilmesi için ödeneğe erişimin kolaylaştırılması. İstihdamını koruyan ve toplu iş sözleşmesi ile çalışan işletmelerin, normalleşme sürecinde ilave teşviklerle desteklenmesi.”

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