Sendikalara yazılı davet gitti

Milyonlarca çalışan ve işverenin merakla beklediği asgari ücret sürecinde kritik eşik geçildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 12 Aralık 2025 Cuma günü saat 14.00’te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda gerçekleştirilecek ilk toplantısı için resmi davet yazıları taraflara gönderildi.

YENİ FORMÜL MASADA

Türk-İş’in katılmama kararı üzerine bakanlık, komisyonun yapısına ilişkin yeni bir çalışma başlatmıştı. Bu kapsamda hükümetin temsilci sayısının 1’e düşürülmesini içeren 5+5+1 formülü Türk-İş’e iletildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ile bir görüşme yaparak öneriyi sundu. Atalay ise önerinin resmileşmesi durumunda başkanlar kurulu ile değerlendirme yapacaklarını belirterek, “Kararname ya da resmi yazı gelmeden konuşmanın anlamı yok” ifadelerini kullandı.

4 TOPLANTI PLANLANIYOR

Komisyon, toplantı yeter sayısı olan 10 üyenin sağlanması nedeniyle Türk-İş masada olmasa bile toplanabilecek. İlk oturumda takvim belirlenecek ve taraflar ön değerlendirmelerini paylaşacak ancak herhangi bir rakamsal teklif dile getirilmeyecek. Komisyonun ilk toplantısı 12 Aralık’ta bakanlık binasında yapılacak. Sürecin, geçmiş yıllarda olduğu gibi 3 ila 4 toplantıda tamamlanması bekleniyor. Sürecin sonunda işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin ortak imzalarıyla 2026’da geçerli olacak yeni asgari ücret belirlenecek.











