Emek ve sevgi yan yana: Eleman bulamayınca eşine yardım etmek için başladı, şimdi herkes onu konuşuyor

Eleman bulamayınca çay ocağını eşi ile birlikte çalıştırmaya karar verdiğini belirten Ali Kaya ise, "Beş yıl önce bu işletmeyi açtım. İşçi bulamayınca eşimle birlikte çalışmaya başladık. İlk etapta çay ocağı olduğu için biraz garip karşılayanlar oldu. Fakat insanlar zamanla alıştılar. Günlük 500 ve 1000 kişiye çay veriyoruz. Kadınların daha temiz olması bana daha mantıklı geldi. Eşimle beraber şu an mutluyuz ve çalışıyoruz. Çok şükür herhangi bir sıkıntımız yok. İyi ki eleman tutmamışım ve iyi ki de eşimi buraya getirmişim. Kadınların her işi yapabileceğine inanıyorum. Bayanlar erkeklerden daha sadık ve daha çalışkan olmaya başladılar. Kadınlar her şeyi başarıyorlar ve erkeklere taş çıkarıyorlar. Kadınların yapamayacağı bir iş yok. Kadın istedikten sonra her şeyi başarabilir" diye konuştu.



