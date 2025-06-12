Serbest bölgelerden 1,2 milyar dolar ihracat

Bu rakam, serbest bölgeler tarihindeki en yüksek mayıs ayı ihracatı olarak kayıtlara geçti. Dış ticaret dengesine de güçlü katkı sağlayan serbest bölgelerde, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 163’e ulaştı. Dış ticaret fazlası 244 milyon dolardan 456 milyon dolara yükseldi. En fazla ihracatı ise 288 milyon dolarla Ege Serbest Bölgesi yaptı.

İLK 5 AYDA %3,9 YÜKSELİŞ

Ekonomik dinamizmi ve üretim gücünü de gösteren serbest bölgeler, ihracattaki ivmesini bu yılın ilk yarısında da sürdürüyor. Ocak-mayıs döneminde serbest bölgelerden yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 artarak 5,25 milyar dolara çıktı. Böylece serbest bölgeler, ocak-mayıs döneminde de tüm zamanların en yüksek ihracat seviyesine ulaştı.

100 bin kişiye istihdam imkanı

Türkiye’de 26 bin dönüm arazi üzerinde kurulu, 19 serbest bölge bulunuyor. Bu bölgelerde 515’i yabancı sermayeli, toplam 2 bin 18 firma faaliyet gösteriyor ve yaklaşık 100 bin kişiye istihdam sağlanıyor. Ülke ihracatının yaklaşık yüzde 5’i serbest bölgelerden yapıldı. Bu yılın ocak-mayıs döneminde söz konusu bölgelerden yapılan ihracatın yüzde 57’si orta-ileri ve yüksek teknolojili ürünlerden oluştu.







